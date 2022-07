Ambassadøren til Norge er ferdig: – Stolt

Ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk er ferdig som ekstraordinær og fullmektig ambassadør for Ukraina til kongeriket Norge.

Det skriver de offisielle nettsidene til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Overfor TV 2 omtaler Jatsiuk avgangen som rutinemessig.

– Min periode som den ukrainske ambassadøren i Norge er over. Normalt vil en slik periode være fire år, men jeg har vært så heldig å få lov til å være det i seks år, sier Jatsiuk.

– Nå vil jeg få tid til å fullføre de pågående prosjektene mine, og så vil jeg i løpet av noen måneder være helt ferdig.

– Stolt

Jatsiuk takker for det gode samarbeidet med norske myndigheter.

– Jeg er veldig stolt over det vi har fått til denne perioden, og spesielt etter at krigen brøt ut. Norge er blant de fem viktigste støttespillerne til Ukraina, og jeg vil takke for det gode samarbeidet med norske myndigheter, sier han videre.

Ambassadørene til Tyskland, Ungarn, Tsjekkia og India er også avskjediget opp.

VG omtalte saken først.

UD: – Naturlig rotasjon

Utenriksdepartementet bekrefter overfor TV 2 at de er kjent saken.

– Dette handler om en naturlig rotasjon. Ambassadøren har snart vært seks år i Oslo, lenger enn det som er vanlig tjenestetid, sier kommunikasjonssjef Ane Haavardsdatter Lunde.

– Vi vil takke han for et godt samarbeid i en svært krevende tid for Ukraina, sier hun videre.