Endeløst sjansesløseri da Odd holdt Godset til uavgjort

Strømsgodset - Odd 0-0

Drammenserne ville sneket seg forbi Viking og opp på bronseplassen i Eliteserien om de slo Odd på eget kunstgress lørdag kveld, men et formsterkt bortelag forsvarte seg med nebb og klør fra første stund.

Dermed må Håkon Wibe-Lunds menn nøye seg med en foreløpig 5.-plass før resten av runden spilles søndag.

– Vi mener vi har store nok sjanser til å score og sitte igjen med full pott, så den er litt kjedelig. Vi vet at de legger seg lavt og vi skulle gjerne skapt flere sjanser, men det var nok til å vinne, sier Wibe-Lund til TV 2 etter kampen.

Odd på sin side kom fra fem strake borteseiere og inntar 8.-plassen med sine 19 poeng - to bak dagens motstander.

Trener Pål Arne «Paco» Johansen var langt mer fornøyd med resultatet enn motstanderkollega Wibe-Lund.

– Jeg synes det var en solid og veldig taktisk kamp. Litt sånn fotballsjakk som endte med remis. Så får vi se hvem som trekker det lengste strået når de kommer til Skagerak, smiler Paco.

Sjansebonanza

Godset tok kontroll over kampen umiddelbart i solsteika på Marienlyst.

Spydspissen Lars-Jørgen Salvesen sto i bresjen for et voldsomt trykk mot Odd-målet i løpet av kampens første kvarter og var farlig frempå flere ganger, men gjestene sto imot - og jobbet seg etter hvert fint inn i kampen.

UT I HUNDRE: Gustav Valsvik og Strømsgodset startet kampen best. Foto: Annika Byrde / NTB

Etter snaue halvtimen sto Joshua Kitolano mutters alene på kloss hold i Godset-feltet etter en grov tellefeil, men hodestøtet var aldri i nærheten.

Det svingte godt i førsteomgangen. Etter 35 minutter ble Godsets Kristoffer Tokstad stusset fint igjennom av Salvesen, men angriperen feide ballen over fra ti meters hold.

Hakket nærmere var Odd-backen Josef Baccay like etter, men heller ikke han fant nettet.

Sjokkåpning og Valsvik-suser

Etter pause hadde Marienlyst-publikummet så vidt rukket å finne setene sine da Tokstad fikk en gigantsjanse. Salvesen skjøt mot 31-åringen, som ikke klarte styre ballen inn fra én meter.

Et enormt utspark av Odd-keeper Leopold Wahlstedt sørget for at Kitolano plutselig var alene gjennom bak Godset-forsvaret, men sisteskansen Viljar Myhra parerte skuddforsøket fint.

Strømsgodset spilte og spilte mot et kompakt og lavt Odd-forsvar, men fikk aldri hull på byllen.

MISSET: Kristoffer Tokstad brant en kjempesjanse. Foto: Annika Byrde / NTB

Gustav Valsvik testet skuddfoten med en knallhard suser fem minutter før full tid, men igjen var Wahlstedt reddet igjen på imponerende vis.

Også bortelaget hadde sine sjanser til å avgjøre oppgjøret, men oppgjøret endte målløst.

– Som forsvarsspiller er man glad for å holde nullen, jeg har vært her mange ganger og ikke klart det, sier en fornøyd Odd-kaptein Steffen Hagen til TV 2.