Pogacar spurtslått av van Aert – økte ledelsen til Vingegaard

Etter å ha vunnet de to siste Tour de France-etappene, klarte ikke Wout van Aert å ta hat tricket i etappeseirer i Lausanne lørdag.

Mange forventet at et stort brudd skulle få gå og kjempe om seieren på åttende etappe, men hovedfeltet hadde kontroll på utbryterne.

Det endte med en eksplosiv spurt i kampen om seieren. Den vant Wout van Aert foran Michael Matthews og Tadej Pogacar.

Pogacar tok fire bonussekunder med tredjeplassen. Dermed øker han forspranget ned til 39 sekunder til Jonas Vingegaard i sammendraget.

Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Andreas Leknessund var blant rytterne som forsøkte å komme av gårde i brudd, men det var Mattia Cattaneo, Fred Wright og Frederik Frison som lyktes.

Da trioen hadde fått en liten luke, gikk det en massevelt i feltet som dro ned blant andre Tadej Pogacar. Sloveneren kom seg opp til feltet, og UAE Team Emirates gikk foran i feltet og stanset flere angrep.

Trioen i tet fikk ikke særlig mer enn et forsprang på tre minutter på hovedfeltet. Opp Pétra-Félix ble trioen til en duo etter at Frison måtte glippe bruddet, som da hadde kun Wright og Cattaneo igjen. På de siste kilometerne ble de to utbryterne spist opp av hovedfeltet.

Med drøyt tre kilometer igjen til mål ble Wright hentet av feltet.

