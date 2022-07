Håper flyet blir kansellert

Ferieoppholdet i Kroatia går mot slutten for Hvistendahl og Berggren. Etter planen skulle de reise hjem førstkommende tirsdag med SAS.

I frykt for at flyet skal bli kansellert, har de allerede bestilt en alternativ reise hjem.

– Til slutt turte vi ikke å vente lenger, for vi har fulgt med på andre flyselskapers muligheter for å komme oss hjem, og de blir bare utsolgt. Da ender det opp med at vi blir her lenger og lenger, forteller Hvistendahl til TV 2.

Flere tusen kroner i ekstrakostnader

Ferieturen har mildt sagt ikke gått helt etter planen.

På vei ned til Kroatia, ble paret rammet av flyteknikerstreiken. Flyreisen ble kanseller, og de måtte kaste seg rundt og kjøpe nye billetter.

KROATIA: Benedicte Berggren og kjæresten har midt oppi stresset klart å nyte ferien. Foto: Privat

Paret anslår at de har brukt over 20 000 kroner i mer enn planlagt på ferieturen sin på grunn av de to streikene.

– Hadde vi visst at denne turen skulle koste oss 20 000 pluss i ekstrakostnader, så hadde vi ikke tatt oss råd til å være her, for å si det sånn, sier Hvistendahl til TV 2.

Uroen rundt flystreiken har påvirket ferien deres. Hvistendahl forteller at mye av tiden har gått med til å lese nettaviser og å holde seg oppdatert på situasjonen.

– Jeg har alltid lagt meg og stått opp med telefonen i hånden og sjekket VG og TV 2 for å se om de har kommet noe videre i forhandlingene. Jeg har lest mye, og det virker som de er langt fra å bli enige. Og så ser jeg de andre mulighetene våre for å komme hjem forsvinne for hver dag som går, og da kommer bekymringene så klart.

FEST: Paret har fått testet utelivet på ferieturen. Foto: Privat

I motsetning til mange som nå frykter at deres flyreise skal bli kansellert, er kjæresteparet redd for at den ikke skal bli det.

– Det er kjipt om SAS-billetten ikke blir kansellerte likevel. Da har vi punget ut mye penger for ingen ting, sier Berggren.

Melkerute

Begge er uansett glad for at de har sikret seg en hjemreise, selv om det er risikabelt.

– Det er jo gambling. Vi må bare ta dag for dag og fortsatt følge situasjonen. Men nå kommer vi oss hjem. Det blir en liten melkerute for min del, men jeg skal nok klare det, forteller Hvistendahl.

Reisen hjem blir noenlunde lik utgangspunktet for Berggren, blir det en litt mer tungvint rute for Hvistendahl.

– Benedicte flyr hjem på tirsdag med Norwegian, mens jeg må dra til en annen by som ligger cirka tre timer unna med buss, bli der over natten for så å ta et fly hjem til Oslo.

Berggren skal tilbake på jobb dagen etter hjemreisen, mens Hvistendahl begynner noen dager senere. Dermed kunne han bli i Kroatia en dag lenger.

STRESS: Paret forteller at flystreiken har ført til mye stress under ferieoppholdet deres. Foto: Privat

Fortsatt ikke over

Kjæresteparet har forståelse for at situasjonen er vanskelig for SAS, men de skulle likevel ønske de fikk mer informasjon tidligere.

– Det er alt for sent å si at flyet er kansellert noen timer før. Da er andre flyselskaper fullbooket allerede. Hvis de tror at det blir kansellert, skulle de sagt fra litt tidligere slik at man hadde muligheten til å finne en annen måte å komme seg hjem på, sier Berggren til TV 2.

Hvistendahl sier at selv om de kommer seg hjem, betyr ikke det slutten på stresset.

– Det blir noen dager med telefonkø når vi kommer hjem for å prøve å få pengene tilbake for alt det her.

SAS: – Ikke vanskelig å forstå

TV 2 har vært i kontakt med SAS, som sier at de forstår at situasjonen skaper frustrasjon og usikkerhet for mange reisende.

– Det (kansellering, red.anm.) er alltid en avveining i slike situasjoner, også ut fra flyoperative hensyn, skriver pressesjef Tonje Sund i en e-post til TV 2.

Sund påpeker at man nå kan ombooke SAS-flyvninger mellom 8. og 13. juli gratis. Hun viser ellers til kanselleringsvilkårene hos SAS.

I e-posten skriver Sund også at det i sommerperioden er færre plasser å booke om til.

– Dette betyr uheldigvis at at det rent praktisk vil være begrensede muligheter til å finne nye plasser i tilnærmet samme tidsrom som din opprinnelige reise, sier Sund.

– Vi håper at pilotforeningene kommer tilbake til forhandlingsbordet og at det blir en snarlig løsning.