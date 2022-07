Stake Laengen ute av Touren med korona: – Stor skuffelse

UAE Team Emirates opplyser før starten på åttende etappe at Vegard Stake Laengen har testet positivt på koronaviruset.

– Stor skuffelse. Har litt sår hals og hes stemme, ellers alt bra. På vei til neste hotell nå, sier Stake Laengen til TV 2.

Dermed er Tour de France over for askerbøringen, som er en svært viktig hjelperytter for Tadej Pogacar og hans jakt på en ny gul trøye. Stake Laengen forteller til TV 2 at han ikke har bestemt dato for hjemreise ennå.

– Vegard testet negativt i går til morgenen, men han meldte fra om sår hals i går kveld. Den første testen var positiv, og det ble bekreftet med PCR-test i morges, sier laglege Adriano Rutanno.

– Vanligvis får du symptomer tre til fem dager etter du ble smittet. Det vil si at Vegard har blitt smittet i løpet av de siste fem dagene. Hvor den smitten kommer fra er vanskelig å si, men i og med at vi har hatt negative tester de siste ti dagene kommer nok ikke smitten fra laget. Mest sannsynlig kommer den fra en ekstern kilde, forklarer Rutanno til TV 2.

– Nå må vi bare sørge for at vi beskytter laget så mye som mulig. Det er selvsagt bekymringsverdig, for han har hatt kontakt med resten av laget, understreker laglegen og informerer samtidig om at ingen andre ryttere på laget har symptomer på smitte.

– Arrangørene må gjøre en bedre jobb

Rytterne til UAE Team Emirates har separate rom under hele Tour de France. De må også gå med munnbind til enhver tid, og det er generelt lite nærkontakt innad i laget, informerer Rutanno.

Tidligere på dagen ble det bekreftet at AG2R-rytter Geoggrey Bouchard hadde brutt etter å ha testet positivt på koronaviruset.

Rutanno mener arrangørene nå må ta koronafaren på større alvor.

– Når du har et slikt virus og folkemengder der alle er så tett, er det veldig vanskelig å holde det trygt. Jeg mener at arrangørene må gjøre en bedre jobb i å holde kontroll på folkemengdene, sier UAE-legen og legger til:

– Det er ikke lenger munnbind-påbud, det er færre restriksjoner og publikum er tilbake. Det er bra for sykkelrittet, men det er ikke så bra for rytterne og lagene.

Sekunder før sending skjer det noe

Pogacar leder Tour de France med 35 sekunder på Jonas Vingegaard. Sloveneren har vunnet de to siste etappene.

Stake Laengen kom seg med i brudd på sjuende etappe, men han slapp seg ned for å hjelpe UAE Team Emirates og Pogacar med å taue inn bruddet og ta en ny etappeseier.

Vegard Stake Laengen har vært en viktig hjelperytter for Pogacar i sammenlagtseirene de to siste årene.

Se åttende etappe på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 13.00.