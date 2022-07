Utsetter turneen: – Har nådd et bristepunkt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Shawn Mendes utsetter flere kommende turnédatoer for å fokusere på sin mentale helse.

Den kanadiske artisten Shawn Mendes (23) har levd et hektisk liv siden han slo gjennom som 15-åring med låten «Life Of The Party».

Nylig startet han på sin fjerde verdensturne, men han har nå sett seg nødt til å utsette flere kommende konserter.

Det annonserte 23-åringen selv på sin Instagram.

– Det knuser hjertet mitt å måtte si dette, men dessverre må jeg utsette de neste tre ukene med show inntil videre, åpner han innlegget med.

Videre skriver Mendes at han har turnert siden han var 15, og at det alltid har vært vanskelig for ham å være lenge borte fra venner og familie.

Innhentet av presset

«Treat You Better»-artisten forklarer i innlegget at han etter to år med pandemi trodde han var klar for å begynne å turnere igjen.

– Etter noen år uten konserter og turneer følte jeg at jeg var klar til å komme igang igjen, men den avgjørelsen ble tatt for tidlig. Dessverre har belastningen og presset innhentet meg og jeg har nådd et bristepunkt, skriver en åpenhjertig Mendes i innlegget.

Mendes la også til at: «Etter å ha snakket med teamet mitt og helseprofesjonelle, må jeg først og fremst bruke litt tid på å ta vare på meg selv og min mentale helse.»

Han avslutter innlegget med å si at så snart det er flere oppdateringer, så skal han fortelle hva som skjer videre.

– Jeg elsker dere alle, skriver han til slutt.

Etter planen skulle Mendes hatt 12 konserter i USA de neste tre ukene, men nå er disse altså utsatt.

Vært åpen tidligere

Mendes har tidligere vært åpen om sine opp- og nedturer med mental helse.

I april skrev han i et innlegg på Instagram at slet med å prøve å være en han ikke er.

– Livet kan være vanskelig... jeg har gått gjennom det i det siste. Å prøve å være best på alt funker egentlig ikke for meg lenger hvis jeg skal være ærlig. Det viser seg at å bare være meg føles mye bedre, skriver han.

Han har også vært åpen om utfordringene han møtte på etter bruddet med artisten Camila Cabello (25) i november 2021.

I et intervju med SiriusXM's tidligere i år fortalte Mendes om hvordan han taklet følelsene sine uten en kjæreste rundt seg.

– En stor ting for meg var å innse at jeg har så mange andre mennesker i livet mitt som jeg kan stole på. Jeg trenger ikke bare legge alle mine, du vet, vanskeligheter på én person, sier han i intervjuet.