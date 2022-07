USAs og Kinas utenriksministre møttes

Wang og Blinken drøftet en lang rekke saker, fra toll, handel og menneskerettigheter til Taiwan og Sør-Kinahavet som Kina gjør krav på.

Når det gjelder Ukraina har USA merket seg at Kina gir klar støtte til Russlands krig, men ikke har gjort noe for å gi konkret støtte.

– Det er nødvendig for de to landene å opprettholde normal kommunikasjon og samarbeide for å sikre at forholdet går framover på det riktige sporet, sa Wang da de to poserte foran amerikanske og kinesiske flagg foran møtet.

Blinken sa at han håpet på et konstruktivt og produktivt møte.

Møtet mellom de to på Bali i Indonesia, dagen etter et utenriksministermøte i G20, er det første siden oktober i fjor.