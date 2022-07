Luhansk-guvernør advarer mot katastrofe i Sievjerodonetsk

Guvernøren i Luhansk advarer mot en humanitær katastrofe i Sievjerodonetsk som ble okkupert av russiske styrker for to uker siden.

Guvernør Serhij Hajdaj sier at byen er uten vann, strøm eller kloakkanlegg mens likene av dem som ble drept, ligger og råtner i boligblokker.

Hajdaj sier at russerne forsøker å befeste sine stillinger i Luhansk med vilkårlig masseskyting med artilleri. Russland hevder å ha tatt full kontroll over Luhansk, men Hajdaj sier at ukrainske styrker fortsatt holder en liten del av provinsen, og at det pågår harde kamper i landsbyer langs grensa.

– Russerne skyter mot alle bygninger de tror kan være en befestet stilling. De bryr seg ikke om at det bor sivile der, som dør i sine hjem mens russerne fortsetter å skyte, sier han.

– All kritisk infrastruktur i Sievjerodonetsk er knust, og russerne er ikke i stand til å reparere noe, sa Hajdaj som i forrige uke opplyste at 8.000 av byens opprinnelige befolkning på 100.000 fortsatt er i byen.