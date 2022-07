8-åringen overlevde paradeskytingen

Cooper Roberts (8) ble kritisk skadd under masseskytingen på en 4. juli-parade i Illinois i USA. Nå forbereder familien seg på en ny hverdag.

Fredag åpnet 8-åringen øynene for første gang på fire dager.

Under feiringen av landets nasjonaldag var han sammen med sin familie og så på paraden, da han brått ble offer for et væpnet angrep.

Syv personer omkom da mer enn 70 skudd ble avfyrt. Et av disse traff Cooper Roberts i brystet.

Ny normal

Fredag opplyste familien om at skuddet gikk gjennom ryggraden hans, og han ble lam fra livet og ned, dette skriver nyhetsbyrået Reuters.

Keely Roberts, moren til Cooper, ble selv truffet to ganger i beinet, og har vært gjennom to operasjoner. Likevel var hun bestemt på å se sønnen da hun fikk høre at han var på respirator.

– Hun sa til legene og sykepleierne sine at de måtte ta seg av det, ellers kom hun til å gå ut selv, fordi hun måtte være sammen med sønnen sin, sier familiens talsperson Tony Loizzi.

Han legger til at familien nå må se for seg en «ny normal».

Innsamlingsaksjon

– De er knust, men de fokuserer alt av sin energi på Cooper nå. Det har vært veldig emosjonelt for alle i deres krets, sier Loizzi.

Skoledistriktet hvor Keely Roberts jobber har satt i gang en innsamlingsaksjon, i håp om at familien kan få en enklest mulig overgang til sin nye hverdag.

På folkeinnsamlingsplattformen Gofundme har det allerede blitt samlet inn 800.000 dollar, altså over 8 millioner kroner, til Cooper.