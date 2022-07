Norsk oppfinnelse kan ha reddet tusenvis av amerikanske liv

JOHNSTOWN, USA (TV 2): Ved inngangen til produksjonshallen i Pennsylvania henger et bilde av et utbrent amerikansk militærkjøretøy.

Den pansrede bilen ble rammet av to veibomber i Kandahar-provinsen i Afghanistan sommeren 2010.

Det spesielle med hendelsen var at samtlige soldater om bord overlevde. Det gjorde de takket være de forkullede restene av en innretning, som står ved siden av: Det norsk-utviklede Protector-systemet.

LIVREDDENDE TEKNOLOGI: De forkullede restene av det norsk-utviklede våpentårnet er utstilt i produksjonshallen i Johnstown for å minne arbeiderne om hvor viktig produktet deres er. Foto: Øystein Bogen, TV 2.

– Jeg har ikke presise tall, men jeg er sikker på at systemet har reddet mange tusen menneskeliv, sier fabrikksjef Scott Burk.

Dødelig sjokkbølge

Protector ble utviklet av den norske forsvarsprodusenten Kongsberg tidlig på 2000-tallet. USA, som på den tiden var midt inne i blodige kriger i Afghanistan og Irak, fattet raskt interesse for de fjernstyrte våpenplattformene.

De amerikanske soldatene ble konstant utsatt for veibomber og miner. Uansett hvor godt pansret kjøretøyene deres var, gikk liv tapt hver eneste dag.

– Det viste seg at det var sjokkbølgen fra eksplosjonene som tok liv, forklarer Burk, som selv tjenestegjorde både i Irak og Afghanistan.

Skytterne, som satt utsatt til på toppen av kjøretøyene var ofte de første som omkom da det smalt. Men de dødelige sjokkbølgene rammet også dem som satt inne i farkostene, fordi skytterluken var åpen.

Det var her Kongsberg tilbød en løsning, i form av et fjernstyrt våpentårn med høyoppløselige kameraer.

– Da sitter operatøren og resten av besetningen i et beskyttet miljø. Det vil si at hvis det skjer en eksplosjon utenfor eller under vognen, vil alle inne i kjøretøyet kunne slippe unna det, forklarer Eirik T. Jensen som er sjef for Kongsbergs USA-kontor.

Ukjent industrisuksess

Forsvarsindustrien søker sjelden medieoppmerksomhet, og få - om noen - journalister har tidligere sluppet inn i den norsk-eide fabrikken i fjellene vest i Pennsylvania.

Fabrikksjef Scott Burk innrømmer at ikke mange kjenner til denne norske industrisuksessen i utlandet.

UKJENT INDUSTRIEVENTYR: Et nytt robot-tårn testes ut før det skipes av gårde til det amerikanske forsvaret. Foto: Øystein Bogen, TV 2.

– Det er litt hemmelig, fordi det må være hemmelig. Veldig få vet hva vi driver med og det er fordi vi ikke snakker så høyt om det, sier han til TV 2.

Siden oppstarten i 2005 har Kongsberg levert rundt 17.000 fjernstyrte våpenplattformer til amerikanske forsvaret og omsatt for minst 30 milliarder kroner.

– Dette er en norsk juvel, smiler Burk.

– Vi har 100 prosent av markedet her i USA.

Rustbelte

Selv om teknologien er utviklet i Norge, var en forutsetning for å lykkes i USA, at Kongsberg bygde en fabrikk her.

Valget falt på Johnstown, en sliten industriby i Pennsylvanias såkalte rustbelte.

Etter årevis med nedskjæringer i den lokale stålindustrien og høy arbeidsledighet, sto stemningen i taket da den norske forsvarsbedriften etablerte seg her.

– Vi slo hjul av glede. Dette har vært en enorm seier for lokalsamfunnet vårt, forteller lederen for Johnstown næringsråd, Linda Thomson.

Fabrikksjef Burk anslår at bedriften så langt har generert minst 5000 arbeidsplasser i området.

Opp til myndighetene

Selv om USA nå er ute av Irak og Afghanistan, strømmer bestillingene på nye våpentårn fortsatt inn.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, er verden blitt farligere, og etterspørselen etter nytt forsvarsmateriell er rekordhøy.

OPP TIL MYNDIGHETENE: Kongsberg er klar til å sende livreddende norsk våpenteknologi til Ukraina dersom norske og amerikanske myndigheter tar en slik avgjørelse, sier USA-sjef Eirik T. Jensen. Foto: Øystein Bogen, TV 2.

Siden krigen startet har USA alene sendt militærmateriell verdt rundt 10 milliarder kroner til Ukraina, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

Kongsbergs USA-sjef sier imidlertid at det foreløpig ikke er aktuelt å sende det norske systemet til Ukraina.

– Slike ting skjer på myndighetsnivå. Hvis myndighetene i USA og Norge blir enige om at et system produsert av oss skal til Ukraina så vil det skje. Men vi tar ikke initiativ selv til det, sier Eirik Jensen til TV 2.