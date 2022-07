Elon Musk dropper Twitter-oppkjøp

Elon Musk opplyser i et brev at han dropper Twitter-oppkjøpet til 44 milliarder dollar. Grunnen skal være brudd på flere punkter i en avtale med plattformen, ifølge Reuters.

Musk inngikk i april en avtale om kjøp av Twitter. Han satt deretter oppkjøpet på vent frem til selskapet kunne bevise at falske spam-kontoer bestod av mindre enn fem prosent av de totale brukerne.

Nå varsler Twitter-styret søksmål mot Tesla-gründeren.

– Sikre på at vi vil seire

I en kjølevannet av Musk sin avgjørelse, uttaler styreleder i Twitter Bret Taylor at selskapet kommer til å saksøke ham for bruddet på avtalen.

– Twitter-styret planlegger å forfølge rettslige skritt for å håndheve fusjonsavtalen. Vi er sikre på at vi vil seire, skrev Taylor.

Selskapet kunne krevd en avgift på en billion dollar for at Musk trekker seg fra avtalen, ifølge nyhetsbyrået AP. Dette ble partene tidligere enige om, men det virker til at styret i stedet bretter opp ermene og gjør seg klar for å kjempe for avtalen.

Hevder å ikke få svar

Musk har tidligere uttrykt misnøye med mengden falske spam-kontoer på plattformen.

Selv mener Twitter mindre enn fem prosent av kontoene på plattformen er falske, mens Musk derimot hevder antallet er langt høyere.

Advokatene til Musk opplyser i brevet at Twitter ikke har lykkes eller nektet å svare på flere forespørsler hvor de ønsker informasjon om spam-kontoer.

Aksjekursen påvirkes

Disse kontoene er ikke den eneste grunnen til at Musk kunne tenke seg å trekke seg fra oppkjøpet.

Aksjekursen har falt dramatisk siden budet om oppkjøp ble fremmet i april, og Musk har også stilt spørsmål ved selskapets gjeld.

Etter kunngjøringen falt Twitter-aksjen med seks prosent i utvidet handel.

Hadde store planer

I april la ikke Musk skjul på at han hadde store planer for plattformen, og at han ville gjøre Twitter «bedre enn noen gang».

– Twitter har et enormt potensial – jeg ser frem til å samarbeide med selskapet og brukerfellesskapet for å åpne det opp.

Selskapet ble solgt for 54,20 dollar per aksje, slik Musk opprinnelig bød for selskapet. Dermed blir totalen på 44 milliarder dollar, altså 402 milliarder kroner.

– Når oppkjøpet er gjennomført, vil Twitter bli et helt privateid selskap, heter det i pressemeldingen.