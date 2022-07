– Mourinho vil hente United-flopp til Roma

Nytt Ajax-navn blir linket til Manchester United. Her er lørdagens fotballrykter!

Wilfried Zaha kan være på vei fra Crystal Palace til Roma. José Mourinho og co. vurderer nemlig å legge inn et bud på 29-åringen, skriver overgangsguru Fabrizio Romano.

Engelskmannen fikk aldri spille for José Mourinho i Manchester United. Zaha ble en kjempeflopp, og forlot de røde djevlene etter bare to kamper i 2015.

Manchester United har lagt inn et nytt og forbedret bud på Lisandro Martinez. Det nye tilbudet til Ajax skal være på rundt 520 millioner kroner, som skal skremme Arsenal bort fra forsvarsspilleren, skriver Mail.

Spekulasjonene rundt Cristiano Ronaldos fremtid bare fortsetter etter at Manchester United bekreftet at han ikke ble med laget på flyet til sesongoppkjøringen i Thailand. Med en mulig avgang ønsker manager Erik ten Hag å forsterke angrepet i tillegg til å ville ha ny høyreback og midtstopper, skriver Manchester Evening News.

På radaren skal nok en tidligere ten Hag-elev stå. Brian Brobbey var på utlån til Ajax forrige sesong, og Leipzig-eiendommen kan havne på Old Trafford for rundt 160 millioner kroner, melder The Times.

Ifølge Media Foot er Arsenal interessert i Lyons midtbanespiller Lucas Paqueta. Han er også linket til Newcastle.

Barcelona-sjef Xavi ønsker å resignere Ousmane Dembele, som er uten klubb etter at kontrakten gikk ut med katalanerne nylig. Klubbens sportsdirektør Mateu Alemany fortrekker heller Leeds-spilleren Raphinha, rapporterer Mirror.

Sport skriver at Barcelona har tilbudt 571 millioner kroner for Raphina, som også er linket til Chelsea og Arsenal.

West Ham er i ferd med å legge inn et bud på 158 millioner kroner for Romas Justin Kluivert, melder Gazzetta dello Sport.

Bournemouth er i samtaler med Tottenham om en overgang for forsvarsspiller Japhet Tanganga, som også er ønsket av Napoli og AC Milan, skriver The Athletic.