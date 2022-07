Tyskland og Ukraina uenige om gassrørledning

Den russiske energigiganten Gazprom reduserte nylig gassleveransene til Tyskland dramatisk og begrunnet dette med at de ikke får tilbake en gassturbin som er sendt til et av tyske Siemens anlegg i Canada for reparasjon.

Tyskland frykter alvorlig energimangel til vinteren og ber nå Canada om å returnere turbinen. Det kan gjøres uten at Canada dermed bryter de vestlige sanksjonene som er innført mot Russland, mener den tyske regjeringen.

En talsmann for regjeringen i Berlin, Steffen Hebestreit, opplyste fredag at Tyskland har vært i løpende kontakt med Canadas regjering og har mottatt «positive signaler».

Finansdepartementet i Berlin understreker samtidig at Canada i stedet for å returnere gassturbinen til Gazprom kan sende den til Tyskland, for på den måten å ha ryggen fri rent juridisk.

– Utpressing

Ukraina mener derimot at turbinen bør forbli i Canada og ber om at man ikke gir etter for det de betegner som «utpressing fra Kreml».

– Vi ber Canada om å ikke returnere Gazproms turbin til Russland, men til Ukraina i stedet, skriver sjefen for det ukrainske gassrørledningsnettet OGTSU, Sergij Makogon, på Facebook.

Ifølge Makogon kan Tyskland få all den gass de behøver via rørledninger fra Ukraina, noe som kan dekke opp for tapet av russisk gass.

– Ukraina kan transportere like mye gass som gjennom Nord Stream, sier han.

Kan øke

Russland opplyste fredag at de er villig til å øke gassleveransene til Europa gjennom Nord Stream 1-rørledningen straks de får tilbake gassturbinen fra Canada.

– Hvis turbinen returneres etter å ha blitt reparert, vil de tillate en økning i volumene, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov med henvisning til Gazprom.