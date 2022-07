«24»-skuespiller Gregory Itzin er død

Skuespilleren, mest kjent for sin rolle i actionserien «24», George Itzin er død. Det opplyser sønnen hans, Wilke Itzin, på Instagram.

– Det er med et utrolig tungt hjerte at jeg må informere om at min far, Gregory Martin Itzin, har gått bort, skriver han.

Itzin ble 74 år og døde som følge av en komplikasjon under en akuttopperasjon. Han etterlater seg kona Judie, sønnen Wilke, datteren Julia og barnebarnet Wylder Gregory.

Produsent og regissør av «24» har også omtalt bortgangen til sin tidligere kollega.

– Min venn, Greg Itzin, gikk bort i dag. Han var en av de mest talentfulle skuespillerne jeg har hatt æren av å jobbe med, men i tillegg var han en flott fyr.

Itzin har også spilt i serier som «Freinds», «NCIS» og «Judging Amy».