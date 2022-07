Våpensiktet på Røros fengslet i to uker i full isolasjon

Mannen i 20-årene som er siktet for våpenlovbrudd på Røros, er varetektsfengslet i to uker. Han må sitte i full isolasjon i hele perioden.

Politiet ba Trøndelag tingrett om fire ukers varetekt, men fikk bare delvis medhold, ifølge NRK.

Mannen i 20-årene erkjente delvis straffskyld etter siktelsen, men motsatte seg varetekt, skriver Arbeidets Rett.

Hans forsvarer, advokat Heidi Varmann, ba om at begjæringen fra politiet ikke ble tatt til følge. Subsidiært la forsvareren ned påstand om varetektsfengsling med brev- og besøksforbud i to uker, uten isolasjon.

Det var torsdag at mannen i 20-årene ble pågrepet under en væpnet aksjon på Glåmos nord for Røros. Det ble funnet flere våpen og mulige eksplosiver. Ifølge politiet var vedkommende aldri en fare for andre personer.

Mannen er siktet for uforsvarlig oppbevaring av våpen.