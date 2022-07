Joe Biden: – Et nasjonalt forbud mot abort vil ikke skje så lenge jeg er president

Det har vært store protester over hele USA etter at det ble kjent at landets Høyesterett besluttet å fjerne den føderale retten til abort.

På en pressekonferanse raser Biden mot avgjørelsen og delstaters avgjørelse om å innføre lover som i praksis gjør abort ulovlig.

– Dette er lover som vil føre til at kvinner dør, sa Biden.

Presidenten er tydelig opprørt over at noen delstater har forbud mot abort, selv om kvinnen er blitt gravid som følge av voldtekt.

Han trekker frem en historie om en jente på 10 år som sist uke ble voldtatt i Ohio. Hun måtte reise ut av staten for å få utført en abort, som han forteller mest sannsynlig reddet livet til jenten.

– Jeg vil legge ned veto

Ifølge Biden har republikanerne indikert at dersom de vinner mellomvalget i høst, vil de innføre et nasjonalt forbud mot abort.

– Et nasjonalt forbud mot abort vil ikke skje mens jeg er president. Jeg vil legge ned veto på det.

Biden opplyser at han vil gjøre det han kan for å sikre kvinners rettigheter, og at det derfor er viktig at innbyggerne i USA stemmer ved valget som skal avholdes i høst.

– Vær så snill å stem under mellomvalget. Å foreslå lover er den raskeste måten å sikre kvinners rettigheter, sa Biden.

Etter talen sin skrev Biden under på en presidentordre som skal sikre kvinners rettigheter, fordi demokratene ikke har det nødvendige flertallet som trengs for å sikre en slik lov.

Frykter for andre rettigheter

Nå frykter han for andre rettigheter i landet, som retten til å gifte seg med den man vil og retten til prevensjon.

– Det er noen politikere som vil gjøre det ulovlig med prevensjon, selv for gifte par.

Biden retter også bekymring for amerikanernes privatliv.

– Det er en økene bekymring at ekstreme guvernører og andre vil prøve å få tak i informasjon som du legger igjen på internett om hva du søker etter og hvor du går for å helsehjelp, sa Biden.

Han understreker at presidentordren vil sikre at dette blir ulovlig.