TV 2 erfarer: Kristian Thorstvedt er klar for Sassuolo

Etter det TV 2 erfarer er det nå bare detaljer som gjenstår før han blir presentert som Sassuolo-spiller.

Eurosport har tidligere meldt om interessen fra italienerne, og nå skal det meste være på plass, slik TV 2 forstår det. I Sassuolo - som endte på 11. plass i Serie A i fjor - blir han lagkamerat med tidligere Rosenborg-spiller Emil Konradsen Ceide.

Kristian Thorstvedt skrev ny kontrakt med belgiske Genk så sent som i april, men TV 2 vet at den kontrakten inneholdt en klausul om en overgangssum på rundt 10 millioner euro. Denne er nå utløst, får TV 2 opplyst.

Kristian Thorstvedt har ikke besvart TV 2s henvendelse om saken fredag.

– Serie A ser jeg for meg at kan være et bra nivå for ham. Han er en luring med bra fysikk. Så er Erik, faren, veldig glad i rødvin, så dette passer nok han midt i blinken, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Thorstvedt har etter hvert blitt en viktig brikke for Ståle Solbakken på landslaget, og står med 17 kamper og fire mål. Han har tidligere spilt for Viking og Stabæk.

Saken oppdateres!