Svarer på «våpenhvile»-utspill: – Det er ikke tid vi trenger

SAS-sjef Anko van der Werff har sagt at han er villig til å forhandle frem en avtale, dersom pilotene avblåser streiken. Lederen i norske SAS flygers forening er ikke overbevist.

SAS-sjef Anko van der Werff har sagt at han er villig til å forhandle frem en avtale, dersom pilotene returnerer tilbake på jobb.

Roger Klokseth, Leder i norske SAS-flygeres forening, sier til TV 2 at de foreløpig ikke har mottatt en formell henvendelse fra SAS, men påpeker at det ikke er tid de trenger nå.

– Vi skal svare så fort vi får en formell henvendelse. Vi har drevet denne prosessen i åtte måneder med SAS uten at det på noe tidspunkt har vært en reell forhandling, sier Klokseth.

– At vi skal trekke prosessen i tre måneder til, altså, det er ikke tid vi trenger. Vi trenger en vilje til reell forhandling og posisjonsforflytning fra SAS-ledelsen.

– Avblås streiken

Uttalelsen kommer kort til etter at SAS-sjef Anko van der Werff sa til Dagens Næringsliv at de trenger tre til fire måneder for å finne en langsiktig løsning.

– En bransjeavtale blir ikke klar på to-tre uker. Men jeg appellerer til fagforeningene om å avblåse streiken og gi oss, la oss si tre-fire måneder, til å finne en langsiktig løsning, sa Anko til Dagens Næringsliv.

Her grilles SAS-sjefen

– Da kan passasjerene dra på ferie, SAS vil få en noenlunde grei sommersesong under Chapter 11-prosessen, og det blir mulig for oss å tiltrekke oss nye investorer.

Ingen konkrete planer

Klokseth sier til TV 2 at det per nå ikke foreligger konkrete planer om å møtes til nye forhandlinger.

– Jeg vet det har vært litt kontakt med meklere både i Sverige og Norge, men det står ingen ting i kalenderen hos oss foreløpig.

Ifølge Klokseth krever pilotene følgende for å komme til enighet:

At SAS-ledelsen er villig til å oppfyll sine forpliktelser i forhold til tariffavtalen, få tilbake de oppsagte og at SAS kommer inn i en prosess hvor de viser villighet til redelige forhandlinger.

Snart nytt møte

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier til TV 2 fredag at konflikten er fastlåst, men at partene snart blir kalt inn til mekling igjen.

FASTLÅST: Riksmekler Mats Ruland forteller at partene må møte til tvungen mekling dersom de ikke kommer til enighet innen fire uker. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er en situasjon der partene står langt fra hverandre, og konflikten er helt fastlåst.

– Titusener blir berørt hver dag, og det gjør at vi må prøve å få i gang bevegelse i partene. Derfor ønsker jeg å kalle inn partene til en mekling nå, om ikke så alt for lang tid, sier Ruland.

Ifølge Ruland er finnes det ingen grenser for hvor lenge konflikten kan pågå dersom de ikke kommer til enighet.

Etter en måned må partene derimot møte til tvungen mekling.

– Konfliktretten er lovlig. Det gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstager, der er det ingen begrensninger. Når partene har vært i konflikt i en måned er de pliktet til å stille i tvungen mekling i Norge.

– Jeg har hatt kontakt med partene hver dag, men det har ikke vært grunnlag for felles møter med partene den siste tiden, sier Ruland.