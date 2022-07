Drapet i Visby var planlagt i flere dager, ifølge forsvarer

Han forteller at 32-åringen hadde som formål å drepe Wieselgren, som jobbet som nasjonal koordinator for psykiatrispørsmål i SKR, medlems- og arbeidsgiverorganisasjonen for svenske kommuner og regioner.

I dagene før knivdrapet hadde han reist flere ganger inn til Visby og holdt oversikt over Wieselgrens timeplan under Almedalsveckan for å vite hvor hun var til enhver tid befant seg.

Dersom drapet ikke hadde gått etter planen hadde den mistenkte også en «plan B», uten at han har spesifisert dette noe nærmere, sier Fredriksson.

Mannen er varetektsfengslet fram til 8. august med brev- og besøksforbud.