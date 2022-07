Nå er det dette som gjelder i fjellet

Elin Årseth (50) og Marie Veslestaul (41) løper. Og de løper langt.

De to venninnene møter TV 2 på Rauland i Vestfold og Telemark for å vise oss gleden ved den nye trenden - å løpe i fjellet. For stadig flere handler det ikke om å gå fra hytte til hytte, men om å løpe.

– Jeg ser stadig mer av det på sosiale medier, folk legger ut bilder fra lange løpeturer i fjellet. Det er en klar trend i tiden, forteller Årseth.

Hun har startet Sportsjentene, en treningsgruppe med jenter og damer fra hele landet som møtes for å løpe sammen.

FRIHET: Er det løpe-entusiastene Marie Veslestaul og Elin Årseth kjenner på turen de drar på. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Frihet

Også for Marie Veslestaul er løpingen en livstil. Hun driver som geitebonde i Vinje, men har etablert seg som en av verdens beste ultraløpere.

Hun ble verdensmester både i 2018 og 2019 i ultra triatlon, der man både svømmer, sykler og løper - langt. Og til TV2 forteller hun om den ultimate frihetsfølelsen hun får av å løpe i fjellet.

– For meg er det nærmest en følelse av å fly. Jeg får gåsehud og kjenner en enorm lykkefølelse av å være i bevegelse.

– Hva tenker du på når du løper?

– Jeg tenker ikke så mye. Det er mange som spør om det, men for meg handler det om å konsentrere meg om å sette den ene foten foran den andre, sier hun.

VERDENS BESTE. Marie Veslestaul er verdensmester i ultraløp flere ganger. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Også Elin Årseth viser til frihetsfølelsen når hun skal forklare hvorfor de velger å bruke mye tid på å løpe i fjellet.

– Det er en slags følelse av å være på reise, en god følelse av frihet. For meg er det sånn at jo lengre jeg løper jo mindre tenker jeg. Og jeg blir mer til stede her og nå, forteller hun.

INSPIRERE. Elin Årseth har startet Sportsjentene for å få flere damer og jenter ut på treningstur. Planen er å kunne leve av å inspirere andre. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

UTSTYR. Treningsklokke er praktisk. Men det viktigste er ikke å løpe langt, men å komme seg ut. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ny trend

Også i Den Norske Turistforening (DNT) har de merket økt interesse for løping i fjellet. Stadig flere løper fra hytte til hytte i stede for å gå, forteller rådgiver Tina Skare.

– Vi ser det i sosiale medier der vi får mange spørsmål om dette med å løpe i fjellet. Så vi tenker at dette absolutt er blitt en ny trend, sier hun til TV 2.

Skare har selv tenkt å hive seg på den nye trenden og planlegger en løpetur over noen dager i fjellet.

– Foreløpig har jeg bare løpt dagsturer, men jeg vurderer en hytte-til-hytte-løpetur, sier hun.

Oppe på fjellet i Rauland viser Årseth og Veslestaul hvor lett og godt det kan være å løpe på fjellet, særlig når det er tørt og fint vær. De oppfordrer folk til å prøve.

– Det er bare å pakke sekken, studere kartet og legge i vei. Man behøver ikke en 8-timers tur første gangen. Korte turer gir også den gode følelsen, sier Årseth.

LØPETUR. Elin Årseth (t.v.) lever av å trene andre, mens Veslestaul er geitebonde i Vinje. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Ser folk rart på dere når dere kommer løpende?

– Nei, folk synes det er stas når vi kommer løpende. De heier på oss og tenker vel at dette er noe de selv skulle ha gjort. Folk i fjellet er alltid hyggelige, sier Veslestaul, som selv har løpt i fjellet siden hun var 12 år.

Våte bein

For Elin Årseth er det også et poeng at man på fjellet kan løpe i samme retning time etter time og legge plikter og tanker vekk.

– For meg er det en slags detox av hjernen, det gir mestringsfølelse, det gjør noe med deg. Det er helt herlig, sier hun.



Årseth oppfordrer folk som vil prøve til å starte rolig og heller øke etter tempo og lengde etter hvert. Og å ta med en liten sekk med ekstra klær og noe mat.

– Og ikke skift sokker når du blir våt på beina. Da unngår du gnagsår.