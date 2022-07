Martin Sjögren likte det han så av Ada Hegerberg i seieren over Nord-Irland, selv om det endte uten scoring for Lyon-spissen.

Norge fikk en god start på EM med 4-1-seier over Nord-Irland torsdag kveld. Dagen derpå møtte landslagssjef Martin Sjögren pressen.

Gjenopplev seieren i åpningskampen i videovinduet øverst!

– Det er veldig fint å få starte mesterskapet slik. Vi står frem på en god måte i store deler av kampen. Det er mye bra, og så har vi jo tre poeng og en god målforskjell, sier Sjögren.

Han kunne fortelle at alle er friske og raske.

– Det ser veldig bra ut.

Misfornøyd Hegerberg

Kampen markerte også Ada Hegerbergs mesterskapscomeback, og Lyon-spissen var aktiv på topp for Norge. Men hun måtte gå av banen uten nettkjenning.

– Jeg syns hun gjør en god jobb for laget i går. Hun er involvert i tre av fire scoringer, involvert i fire store sjanser og scorer et mål som blir annullert for offside. Jeg syns Ada gjør en god kamp, sier Martin Sjögren.

Han er likevel sikker på at Hegerberg var skuffet over å ikke score.

– Jeg kjenner Ada godt, og jeg vet at hun er misfornøyd med at hun ikke scoret mål. Det tror jeg Ada alltid er, og det skal hun også være.

Hegerberg: – Stort å representere landet i et mesterskap

– Blir betydelig tøffere

Mandag venter en helt annen utfordring for Norge. Da møter landslaget vertsnasjonen England, som er blant forhåndsfavorittene i EM. De vant sin åpningskamp 1-0 over Østerrike.

– Det blir betydelig tøffere, og ikke like store rom å spille ball i. Samtidig må vi tro vi kan gjøre det og få til et angrepsspill, sier Sjögren.

Han forventer et bedre England-lag på mandag.

– Jeg tror det var mye som spilte inn til at England ikke kom opp på det nivået de har inne. Jeg tror det var veldig mye nerver, press og stress, og jeg tror de var kjempefornøyd med 1-0-seier.

Ingrid Syrstad Engen startet mot Nord-Irland, men regner med en tøffere oppgave mot vertsnasjonen.

– Absolutt et tøft møte. De kommer nok bra med selvtillit. det blir en annerledes kamp, hvor vi kommer til å bli kjørt mer, sier Syrstad Engen.

– Jeg tror folk ser å oss som underdogs, men det lever vi fint med, sier Barcelona-spilleren.

Julie Blakstad scoret Norges første mål, men påpeker at England er et av lagene som må slås om målsettingen om semifinale skal innfris.

– Mange har spådd England som favoritt på forhånd, og det er en viktig kamp hvis vi skal klare å ta medalje.