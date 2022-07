Politimannen som drepte konene sine

I årevis fortalte Kathleen Savio til alle som ville høre at eksmannen hennes, Drew Peterson, kunne skade henne. Da folk begynte å tro på henne, var det for sent.

Da Kathleen Savio ble funnet død i familiens badekar, ble dødsfallet regnet som en tragisk ulykke. Men da ektemannens fjerde kone også døde på mystisk vis, ville politiet se på dødsfallet igjen.



Det førte til at den respekterte politimannen Drew nå soner på livstid.

Levde normalt

Drew Peterson ble født i 1954 og levde ganske normalt i den første delen av livet sitt. Han giftet seg med ungdomskjæresten Carol Hamilton etter at han hadde fullført millitærutdannelse, og fikk to sønner med henne. I ettertid har Carol fortalt om hvordan han mishandlet henne, og at han var utro da hun var gravid med den ene sønnen.

– Jeg trodde alltid at han hadde respekt for meg, men jeg vil tro at når du er utro mot den du er sammen med, så har du ikke mye respekt, fortalte Carol til tidsskriftet Tribune da eksmannens forbrytelser kom for en dag.

Flere ekteskap

Etter noen års turbulent ekteskap skilte Carol seg fra Drew i 1980, og Drew fant raskt kjærligheten på nytt med 20 år gamle Kyle Piry. De to rakk å forlove seg, før Kyle ante at noe ikke var helt som det skulle med Drew. Hun brøt forlovelsen og unnslapp den voldelige mannen uten at han skadet henne.

Drew kastet ikke bort tiden, og fikk seg raskt ny kjæreste. Han giftet seg i 1982 med Vicki Connolly, og hans voldelige natur kom nå for alvor fram i lyset. Vicki fortalte til en rekke medier at Drew hadde vært svært voldelig mot henne i store deler av det ni år lange ekteskapet.

FAMILIEFAR: Her er Drew Peterson sammen med datteren Lacy (3,) Anthony (4). Christopher (13) og THomas (15). Foto: M. Spencer Green / Ap / NTB

Truet med drap

Til InTouch Weekly fortalte Vicki at ektemannen hadde truet med å ta livet av henne flere ganger i løpet av forholdet.

– Han holdt meg opp mot veggen i garasjen og tok kvelertak på meg. Han sa en gang at han skulle drepe meg og få det til å se ut som en ulykke, sa Vicki.

Det haltende ekteskapet ble dårligere og dårligere, og da det gikk mot slutten hadde Drew allerede innledet et forhold til det som skulle bli hans første drapsoffer, Kathleen Savio. De to hadde gått på en blind date, og raskt funnet tonen. I løpet av et halvt år skilte Drew seg fra Vicki og fridde til Kathleen. Hun godtok frieriet og paret giftet seg så raskt de kunne.

Utro igjen

Drew og Kathleen drev en taverna sammen, og tilbragte store deler av dagene med hverandre. Etterhvert fikk paret to sønner, og fra utsiden kunne det se ut som om de to hadde et harmonisk og lykkelig liv. Sannheten var egentlig at Drew mishandlet Katheleen, noe familien hennes mistenkte.

Etterhvert dukket det opp anonyme beskjeder i postkassen, der noen hevdet at Drew hadde innledet et forhold til en 17-åring.

Kathleen hadde til slutt fått nok av å leve i det voldelige ekteskapet, og la en slagplan for å komme seg unna Drew. Ettersom paret hadde bygget opp forretningen de eide sammen, hadde ikke Kathleen tenkt å gi avkall på sin del av verdiene. Skilsmisseoppgjøret ble raskt konfliktfylt og stygt, og Kathleen betrodde seg til søsteren sin, Sue.

– Han kommer til å drepe meg og få det til å se ut som en ulykke, sa Katheleen til Sue da kranglingen med Drew stod på som verst.

TUNG SIKKERHET: Det var flere politimenn til stede, når deres tidligere kollega var i retten. Foto: M. Spencer Green

Elleve års ekteskap

I mars 2002 hadde Kathleen levd i frykt for Drew i lengre tid, og i følge Chicago Magazine tok hun kontakt med politiet for å få ilagt besøksforbud mot Drew. Til politiet fortalte hun at Drew hadde truet henne og at hun fryktet for livet sitt. «Han vil se meg død. Han er troende til å brenne ned huset med meg inne bare for å få meg til å holde kjeft», skrev hun i rapporten til politiet.

I månedene som fulgte prøvde Kathleen gjentatte ganger å søke hjelp mot den stadig mer truende eksmannen. Hun hevdet han han var ekspert i å manipulere systemet, og at han var i stand til å ta livet av henne hvis han fikk sjansen.

«Jeg har så langt ikke fått hjelp av politiet, og jeg ber innstendig om hjelp før det er for sent», skrev Kathleen til politiet.

Død i badekaret

I mars 2004 ble hun funnet død i sitt eget badekar med et stort kutt i bakhodet. Selv om det ikke var vann i badekaret da hun ble funnet, var håret hennes vått. Rettsmedisinerne obduserte Kathleen og konkluderte med at dødsfallet måtte ha vært en ulykke, og fastslo at dødsårsaken var drukning.

Selv om den langvarige konflikten med Drew var noe politiet kjente til, ble han utelukket som mistenkt i saken ettersom hans nye kone, Stacy, hevdet at han hadde vært med henne på tidspunktet da Katheleen døde.

Forsvant

Familien til Katheleen Savio var naturlig nok i sjokk og sorg over tapet av tobarnsmoren, men det var lite de kunne gjøre, ettersom etterforskerne hadde konkludert med at det hele var en ulykke.

Historien om Kathleen Savios mistenkelige dødsfall kunne fort ha endt med dette, men saken fikk nytt liv da Drews siste kone Stacy Peterson plutselig forsvant sporløst i 2007.

DEMONSTRERER: Det var mange fremmøtte utenfor tinghuset som allerede hadde gjort seg opp en mening om Peterson. Foto: AFP

Sporløst borte

I oktober 2007 forsvant alle spor etter Stacy Ann Peterson. Ektemannen Drew hevder at han våknet midt på dagen og at kona var sporløst forsvunnet.

I avhør fortalte han at de hadde kranglet kvelden før, og at hun skal ha sagt at hun ønsket å forlate ham.

«Jeg tror hun er med noen andre, men jeg tror hun er trygg», skal Drew ha sagt til politiet da han meldte kona savnet.

Mistenkelig

Politietterforskerne syntes det var litt for påfallende at Drews ekskoner skulle forsvinne eller havne i mistenkelige og uforklarlige ulykker, og bestemte seg for å se på saken om Kathleens dødsfall med nye øyne.

Etter to ukers ny etterforskning, der de blant annet hadde gjort nye undersøkelser av den gravlagte kroppen til Kathleen, ble dødsfallet hennes nå karakterisert som «mulig drap».

Rettsmedisiner Micheal Baden, som hadde ansvaret for de nye undersøkelsene av Kathleens kropp kom med en uttalelse til Associated Press etter at han hadde fullført undersøkelsen: «Jeg er overbevist om at hun var et drapsoffer», uttalte Baden. Han var sikker på at Kathleen hadde blitt drept og plassert i badekaret etterpå.

«Hvem som er gjerningspersonen er opp til politiet å løse», sa Baden.

I SORG: Stemoren til Kathleen Savio, Marcia Savio, i tårer når hun snakker om stedatterens tragiske skjebne. Foto: M. Spencer Green

Likte oppmerksomheten

Drew Peterson så ut til å like oppmerksomheten som fulgte i kjølvannet av konas forsvinning. Mediene omtalte både saken om Kathleens dødsfall og Stacys forsvinning, og Drew stilte til og med opp som gjest i Today Show der han gjorde narr av Stacy.

«Jeg prøver ikke å være morsom her, men Stacy Peterson hevdet jevnlig at hun ville skilles. Hver gang hun menstruerte ville hun skilles», sa Drew.

Hans nye kjæreste Christina Raines, som han var sammen med til han ble arrestert i 2009, fortalte politiet at han hadde skrytt av hvor lett han kunne brekke nakken til noen hvis han ville.

Fengslet

Da Drew i 2009 omsider ble siktet for drapet på Kathleen, etter at politiet hadde etterforsket saken grundig, nektet han fortsatt for å ha tatt livet av henne. Han be sittende fengslet i tre år før saken kom opp i 2013.

Da dommeren leste opp rettens avgjørelse om å dømme han dor drapet ropte han «Jeg drepte ikke Kathleen!»

Kathleens søster var tilstede i retten og svarte ham umiddelbart: «Jo! Det gjorde du. Din løgner!»

Da han var i fengsel prøvde han å få statsadvokaten i saken, James Glasgow, drept ved å bestille en leiemorder. Han regnet ikke med at den andre innsatte so han diskuterte saken med tok opp samtalen.

Drew Peterson soner for tiden dommen på 38 år for å ha drept Kathleen. Han fikk i tillegg en straff på 40 års fengsel for å ha bestilt leiemorder. Hans fjerde kone Stacy er fortsatt sporløst forsvunnet.