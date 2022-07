Drapene som rystet verden

Fredag ble Japans tidligere statsminister, Shinzo Abe, skutt og drept mens han holdt en valgkamptale.

67-åringen ble truffet av to skudd, og døde på sykehus noen timer senere. En mann som ble pågrepet på stedet har erkjent å stå bak drapet.

Hendelsen har rystet verden, og både internasjonale og norske statsledere og fremtredende politikere har fordømt angrepet.

SKUTT: Japans tidligere statsminister Shinzo Abe ble skutt bakfra på åpen gate mens han talte fredag. Foto: AP / NTB

Ett år siden presidentdrap i Haiti

Drapet på Abe skjedde nøyaktig ett år og én dag etter at Haitis president Jovenel Moïse ble drept i sitt eget hjem, som skulle være godt bevoktet av et elitelag av sikkerhetsvakter.

Mer enn 40 personer har blitt pågrepet i forbindelse med drapet, men fortsatt står mange spørsmål ubesvart.

Blant de pågrepne finner man høytstående politifolk og en gruppe tidligere colombianske soldater. Flere av dem har blitt utlevert til USA, hvor de også blir rettsforfulgt.

Håpet om en rettssak mot de pågrepne har blitt svekket etter at fire dommere som ble utnevnt til å føre tilsyn med etterforskningen trakk seg, og hevdet de fryktet for sitt eget liv.

DREPT: Haitis president Jovenel Moïse ble drept for et år siden. Foto: Dieu Nalio Chery

Haitis statsminister Ariel Henry har selv erkjent usikkerheten knyttet til saken.

– Jeg har den ubehagelige følelsen av at de som sto bak og finansierte denne makabre planen fortsatt går fri og fortsatt unnslipper rettssystemet vårt, tvitret han i juni.

– Mye konspirasjonteorier

Det mest kjente drapet på en statsleder er skuddene i Dallas 22. november 1963, dagen da John F. Kennedy ble drept mens mens presidentfølget kjørte gjennom Dealey Plaza.

Den amerikanske presidenten ble truffet av to skudd mot hodet, og erklært død 30 minutter senere.

EKSPERT: Historiker og USA-ekspert, Hans Olav Lahlum.

Selv om 24 år gamle Lee Harvey Oswald ble utpekt som gjerningsmannen, har det siden drapet versert rykter og spekulasjoner om man faktisk vet hele sannheten, forteller USA-ekspert og historiker Hans Olav Lahlum Lahlum.

– Det var beviselig Lee Harvey Oswald som avfyrte skuddene, men det har versert mye konspirasjonsteorier av ulike slag. Det har også vært litt diskusjon om han var venstreekstrem eller om han tvert imot hadde mafiakontakter.

To dager etter drapet, ble Oswald selv skutt og drept på vei til fengselet etter å ha blitt avhørt av politiet. Han døde kort tid senere. Drapet ble det første som ble direktesendt på TV.

– I og med at hans stemme stilnet og det ikke ble noen rettssak, ble det jo en viss usikkerhet rundt hva som egentlig lå bak Kennedy-drapet, forteller Lahlum.

DREPT: Den svenske statsministeren Olof Palme ble drept på åpen gate i 1986. Foto: AFP / NTB

Palme-drapet etterforsket i 34 år

En annen statsleder som ble drept mens han satt ved makten, var den svenske statsministeren Olof Palme. På åpen gate, etter å ha vært på kino med kona, ble han skutt og drept den 28. februar 1986.

Etterforskningen av drapet pågikk sammenhengende i 34 år. I 2020 ble avdøde Stig Engström utpekt som drapsmannen, men siden han ikke lenger levde ble etterforskningen besluttet avsluttet. Engström var under etterforskningen kjent som Skandia-mannen.

Et annet europeisk tilfelle hvor en profilert statsleder ble drept, var Italias tidligere statsminister Aldo Moro. I 1978 ble han kidnappet av terroristgruppen Røde brigader på åpen gate i Roma, og senere drept.

Lahlum sier at det tilhører sjeldenhetene i Europa at statsledere blir drept.

– Vesteuropeisk politikk i etterkrigstiden har heldigvis vært lite preget av vold og terror. Man hadde jo en periode på 70- og tidlig 80-tallet hvor det var noe mer, og det var i denne perioden at Aldo Moro ble drept og noen spredte episoder senere.

KIDNAPPET: Terroristgruppen Røde brigader sitt angrep som førte til kidnappingen av Italias statsminister Aldo Moro i 1978. Foto: AP / NTB

I Asia og Afrika er det også flere eksempler på statsledere som har avgått ved døden etter attentater.

– Afrika har jo hatt en mer dramatisk historie i nyere tid. Og i Asia har du jo statsministerdrapet på Yitzhak Rabin i 1995. Han ble skutt av en motstander av fredsprosessen. I India har man Indira Gandhi og i Pakistan Benazir Bhutto. Så det er absolutt en del tilfeller rundt om i verden, sier Lahlum.

Lincoln-drapet: – Var fri vei inn

I tillegg til John F. Kennedy har tre sittende amerikanske presidenter blitt myrdet:

Abraham Lincoln. Skutt av John Wilkes Booth om kvelden 14. april 1865. Døde morgenen etter.

James A. Garfield. Skutt av Charles J. Guiteau 2. juli 1881, og døde av skadene 19. september.

William McKinley. Skutt og drept av Leon Czolgosz 6. september 1901.

Lahlum oppsummerer drapene slik:

– Lincoln var i en akutt politisk konflikt i forbindelse med borgerkrigen, mens McKinley ble skutt av en anarkist og Garfield av en psykisk forstyrret person som ble kjent strafferettslig tilregnelig og henrettet etter en ganske bisarr rettssak.

President Lincoln var på teater da gjerningsmannen gikk til angrep, og sikkerheten skal ha vært svært mangelfull.

– Slik jeg har fått fortalt den historien, så var det slik at det var en slags sikkerhetsvakt eller ansatt som satt vakt utenfor inngangen til losjen Lincoln satt i på teateret. Men han var ikke til stede, så da attentatmannen kom, var han ikke på post rett og slett, så derfor var det fri vei inn, sier Lahlum.

ATTENTATFORSØK: USAs tidligere president Gerald Ford ble utsatt for to attentatforsøk i 1975. Her dukker har bak en bil etter at det ble fyrt av skudd 22. september samme år. Foto: AP / NTB

Flere mislykkede attentatforsøk

Lahlum påpeker at mye har skjedd siden presidentdrapene i USA på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

– Hele statsapparatet og antallet sikkerhetsvakter den gangen var lite. Det er i nyere tid at det har blitt det massive sikkerhetsoppbudet rundt amerikanske presidenter.

Samtidig påpeker historikeren og USA-eksperten at det har skjedd flere attentatforsøk mot presidenter også i nyere tid.

– Det har vært noen mislykkede attentatforsøk. Gerald Ford ble utsatt for to attentatforsøk i 1975, begge av kvinner. Og så ble det kastet en håndgranat mot George W. Bush Jr., og planlagt et attentat mot Bush Senior. Men de siste tiårene har sikkerhetsopplegget holdt godt.

30. mars 1981 ble president Ronald Reagan utsatt for et attentatforsøk utenfor Hilton-hotellet i Washington DC, hvor han skulle tale. Det ble avfyrt seks skudd i retning av presidenten, og selv om han ikke ble truffet direkte, trengte en kule inn i brystet hans. En stund var det usikkert om han ville overleve.

– Dette er det mest alvorlige attentatet mot en amerikansk president etter Kennedy, sier Lahlum.

TALE: Theodore Roosevelt ble skutt mens han holdt valgkamptale i 1912, men fortsatte. Her fra en valgkamptale samme år. Foto: AP / NTB

Roosevelt fortsatte talen

Drapet på Shinzo Abe fredag skjedde mens han talte til velgere på offentlig sted. Lahlum sier til TV 2 at nettopp valgkamp-opplegg kan være vanskelige når det kommer til sikkerhet.

– Nå vet jeg ikke hvordan sikkerhetsopplegget rundt ham var. Han var jo tidligere statsminister, men han ble skutt under en valgkamptale, og det er en vanskelig sikkerhetsmessig situasjon. Du har en folkemengde rundt på nær avstand, og noen ganger er det mulighet for folk å stille spørsmål.

Lahlum, som er USA-ekspert og har skrevet bok om amerikanske presidenter, forteller at Theodore Roosevelt ble skutt mens han holdt valgkamptale i 1912.

– Men han fullførte talen før han dro til sykehuset. Han skal ha insistert på å ikke skuffe publikum, så han fullførte talen. Det sies at han ble truffet av pistolskuddet i begynnelsen av talen og at talen skule vare i rundt en time, så han ble stående ganske lenge etter å ha blitt skutt.