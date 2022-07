Kjartansson ferdig i Vålerenga

Det bekrefter Vålerenga på sin hjemmeside fredag.

– Det er blandede følelser å skulle forlate en klubb man er så glad i, og som jeg har så mange gode minner fra. Vi hadde en avtale før sesongen om at jeg skulle få reise i sommer, og jeg er veldig takknemlig for at klubben lar meg gå. Vi skilles som gode venner og alt er gjort med beste mening, sier Kjartansson i pressemeldingen.

Vålerenga opplyser at det foreløpig er usikkert hvor Kjartansson fortsetter karrieren, men at islendingen drømmer om et siste utenlandsopphold før han skal bosette seg i hjemlandet.

– Vidar er en utrolig flott gutt og en klassespiss, men han har hatt utfordringer det siste halvannet året med både beinbrudd og andre ting som gjør at det er fornuftig at han kommer seg videre. Det har også vært en del av dealen mellom han og oss, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

Kjartansson kom til Vålerenga første gang i 2014 og ble toppscorer i Eliteserien med 25 mål. Etter å ha vært i blant annet Jiangsu Sainty, Malmö og Rostov, vendte han tilbake til VIF sommeren 2020, da scoret han hattrick i comebacket mot Brann.



Forrige sesong spilte Kjartansson 19 kamper for blåtrøyene og scoret fem mål.