LO-lederen var flyvertinne: – Det har blitt en cowboy-bransje

– Jeg har arbeidet i fagforeningen i mange år, men jeg har aldri vært borti lignende, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til TV 2.

Det er en snau uke siden en rasende SAS-direktør kunngjorde at SAS-streiken ble et faktum.

– Vi har hatt den verste pandemien i vårt livs tid. Jeg finner det skamfullt at dette er måten pilotene velger å betale tilbake, sa SAS-direktør Anko van der Werff da det mandag ble brudd i meklingen.

ØKONOMISK KRISE: Administrerende direktør i SAS Anko van der Werff sier at selskapet jobber med å tiltrekke seg nye investorer for å redde selskapet. Foto: Chris Anderson/TT

Siden den gang har det vært steile fronter mellom partene, og ordkrigen får Peggy Følsvik til å reagere.

– Det er lenge siden vi har sett så steile fronter i en arbeidskonflikt i Norge. Det blir ekstra spesielt når dette er et selskap som skal stå for skandinaviske verdier, sier hun.

– I tillegg ser vi en ledelse som tydelig viser at de ikke vil ha med sine ansatte videre, og som ikke verdsetter det de gjør.

Hun sier at pilotene og ansatte i flybransjen har vist stor tilpasningsvilje og gitt avkall på mange goder og rettigheter de siste 15 årene.

Slik var det ikke da Følsvik selv jobbet i flybransjen, forteller hun.

Ukjent fortid

Det var først etter flere år som flyvertinne at Peggy Hessen Følsvik byttet beite og gjorde karriere i LO.

Ifølge Følsvik har bransjen forandret seg radikalt de senere årene.

– Den gangen jeg jobbet i luftfarten så var trygge jobber et gode. De ansatte var stolte ambassadører for sitt selskap.

– Det har blitt en helt annen verden, hvor det er konkurranse på kniven til siste krone, og det må de ansatte som må betale for. Vi har fått en helt annen bransje når det gjelder arbeids- og lønnsvilkår.

– Cowboybransje

Billige flybilletter er blant faktorene som bidrar til et usunt og presset arbeidsmarked, ifølge Følsvik.

– Det er de ansatte i luftfartsbransjen som har betalt prisen for at vi kan fly nærmest gratis til destinasjoner rundt om i Europa. Slik kan vi ikke ha det i fremtiden.

OPPGJØR: LO-leder Peggy Hessen Følsvik jobbet selv som flyvertinne. Nå tar hun et oppgjør med flybransjens arbeidsvilkår. Foto: Ole Berg-Rusten

Lave flypriser er verken bærekraftig for klimaet, arbeidsvilkårene eller for økonomien til selskapet, påpeker hun.

– Det har vært en cowboybransje lenge, og en manglende vilje til å regulere dette politisk.

– Både norske og europeiske myndigheter burde har håndtert dette på en bedre måte enn det vi har sett de siste 15, kanskje 20 årene, sier Følsvik.

Tapte i Høyesterett

I 2001 ble det tidligere flyselskapet Braathens kjøpt opp av SAS. Ifølge LO-lederen prøvde SAS seg på en variant der de ikke ville ha med Braathens' ansatte videre.

– Det var en lang kamp. Vi tok de inn i rettssystemet og havnet til slutt i Høyesterett, sier hun.

En enstemmig høyesterett fastslo at Braathens' ansatte hadde rett på sine jobber, og flere fikk jobbene sine tilbake.

– Håpet var jo at SAS lærte av det, men det har de tydeligvis ikke gjort. De utfordrer fremdeles lover og avtaleverk gjennom de nyopprettede underselskapene sine.

– Det er synd at SAS igjen prøver å trikse til seg løsninger, i stedet for å finne gode løsninger i samarbeid med sine ansatte.

Hun mener SAS har fått en stor ripe i lakken og at ansvaret hviler på SAS-ledelsen.

LO: – Veldig spesiell tone fra SAS-sjefen

– Det er tillit som er bunnen i den norske arbeidslivsmodellen. Det er slik vi skal bygge bærekraftige jobber også fremover, og der har SAS nok en gang fått seg en stor ripe i lakken, sier Følsvik.

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Sund, sier til TV 2 at de ikke kjenner seg igjen i kritikken.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den virkelighetsbeskrivelsen. Vårt fokus nå er å redde SAS, sier Sund til TV 2.

– Noe dysfunksjonelt

Samtidig erkjenner SAS-sjef Anko van der Werff at det har vært store problemer i selskapet.

– Det faktum at en part av dette selskapet har gått i streik så ofte, betyr at det er noe dysfunksjonell mellom alle partene her. Det er noe jeg har prøvd å adressere.

– Alle har prøvd å fortelle meg at dette er en situasjon som har pågått i flere tiår, sier han i et intervju med TV 2 fredag.

SAS er i økonomisk krise etter pandemien, i tillegg til at selskapet møter tøff konkurranse i flybransjen.

Selskapet jobber med å tiltrekke seg nye investorer, blant annet som følge av at den svenske stat ikke ønsker å være investorer i SAS på lang sikt.

Norge åpner for å gjøre om et lån til aksjer, og danskene er villig til å spytte inn mer penger i selskapet dersom SAS går gjennom en varslet redningsplan, kalt SAS Forward.

Ifølge Anko er selskapet er nødt til å gjennomføre spareplanen.

– Kanskje for første gang på veldig lang tid sier statlige investorer at de ikke ønsker å være en del av selskapet på lang sikt. Derfor må vi stå på våre egne bein.

– Det er en utfordring, og det er selvfølgelig en endring fra tidligere år, sier han.

Kjernen i konflikten mellom SAS og pilotene handler først og fremst om ansettelsesforholdene etter at de opprettet to nye datterselskap (SAS Link og SAS Connect).