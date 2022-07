Vingegaard yppet seg – Pogacar svarte nådeløst

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Jonas Vingegaard forsøkte å parkere Tadej Pogacar like før mål på sjuende Tour de France-etappe til Planche des Belles Fille, og han så ut til å være på vei mot etappeseieren.



Men mannen i gult svarte på det danske angrepet.

Med tjue meter igjen var Pogacar forbi og tok etappeseieren på sjuende etappe. 23-åringen vant også sjette etappe til Longwy.

– For et rovdyr, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

Forloveden på toppen

Pogacar leder nå sammenlagt med 35 sekunder på Vingegaard. Sloveneren har 1.10 ned til Geraint Thomas på tredjeplass.

– Det var veldig hardt, spesielt på slutten da Jonas angrep. Han var så sterk, men lagkameratene hadde jobbet for meg hele dagen, så jeg måtte presse meg helt til slutt, spesielt når Urska Zigart (forloveden) var på toppen og familien i bunnen. Det var en spesiell dag, sier Pogacar i seiersintervjuet.

Pogacar hyllet Vingegaard som kanskje verdens beste klatrer.

– Det var en brutal avslutning, men jeg tror jeg kan være fornøyd. Jeg prøvde på tampen, men da han kom med 20 meter igjen, hadde jeg ikke noe å svare med, sier Vingegaard.

SPESIELL GJEST: Forloveden Urska Zigart (t.v.) ventet på Tadej Pogacar på toppen. Foto: TV 2

– Forhåpentligvis er jeg bedre på de lengre klatringene, sier han.

Grischa Niermann, sportsdirektør i Jumbo-Visma, var fornøyd.

– Vi hadde ingen skjerm å følge med på, men vi hørte at Jonas angrep, og da håpte vi han skulle vinne. Det var veldig nært. Vi må være veldig fornøyde med dette, for det var perfekt klatring av Pogacar. Jonas slo ham nesten, så vi kan være veldig fornøyde. Han er på riktig sted, selv om dette ikke er hans type klatring, sier Niermann til TV 2.

Stake Laengen i brudd

Det var mange forsøk på å komme av gårde i brudd på fredagens etappe. Da en gruppe omsider kom seg løs, var det med elleve ryttere. Blant dem var Vegard Stake Laengen, men hjelperytteren til Tadej Pogacar slapp seg ned til hovedfeltet og gikk rett i front.

Stake Laengen og resten av UAE Team Emirates sørget for at bruddet var innenfor rekkevidde. På det meste hadde utbryterne et forsprang på over tre minutter.

Bruddkameratene begynte å hamre løs på hverandre opp den sju kilometer lange førstekategoristigningen Planche des Belles Filles, men bakfra kom hovedfeltet og plukket utbryterne. Lennard Kämna var den siste som ble hentet med kun noen få hundre meter igjen.

