TikTok-suksess: – Bra måte å rekruttere barn på

– For et og et halvt år siden var jeg den eneste som spilte basketball her på Rolvsøy, men nå er det mange, mange, mange.

Ordene kommer fra basketfrelste Mihail Mihaylov. Han er en av de i Basket-Norge som bidrar sterkest til den gledelige trenden.

Nemlig at norsk basketball har større medlemsvekst enn noen gang tidligere.

Se under: Slik bruker Mihaylov TikTok-kontoen til å spre basketglede.

Florerer på TikTok

Mihaylov har den største basketrelaterte TikTok-kontoen i landet med sine 16 000 følgere:

– Alt startet med TikTok. Internett er en veldig bra måte å reklamere basketball overfor de unge, sier 32-åringen, og fortsetter:

– Jeg begynte å lage noen vanlige TikToks, og så begynte massevis av folk å følge meg. Senere begynte de også å sende meldinger om vi skulle spille sammen.

Kjapt samlet det seg en større gjeng i området og de begynte å spille tre ganger i uken:

– Noen ganger kommer det 10-15, andre ganger kommer det 40. På det meste har vi hatt rundt 60.

I tillegg til å trene vanlig har de også opprettet en basketballklubb som de arrangerer turneringer gjennom.

Så langt har både Rolvsøy, Drammen og Oslo blitt brukt for større turneringer.

– Folk kommer fra overalt, fordi det ikke er så mange muligheter til å spille basket ellers, forklarer Mihaylov.

ARRANGERER TURNERINGER: Rolvsøy Streetbasketball setter opp turneringer rundt om på Østlandet. Her i Drammen. Foto: Privat

Reiste ni timer

Blant de som har møtt Mihaylov over TikTok, er Julian Ullestad Åshammer (16), Arun Kumaran Mo (16) og Karam Jalal Hamoud (15) fra Osterøy utenfor Bergen.

Da de hørte at Mihaylov skulle arrangere basketcamp midt i sommerferien tok de den ni timers lange reiseveien:

– I Osterøy er hallen stengt om sommeren, og vi må betale cirka 200 kroner i timen for å spille, sier Arun, før kompisen Karam følger opp:

– Basketball er heller ikke like stort i Osterøy enda, så vi har ikke et lag å spille med. Her kan vi spille med mange flere.

– Hvis vi skulle deltatt på noe lignende i våres hjemtrakter, så ville Åsane og Bergen vært de nærmeste alternativene, men der var alle campene så og si fulle, tilføyer Julian.

LANG REISEVEI: Arun (hvit shorts), Karam (blå shorts) og Julian (svart singlet) reiste hele veien fra Osterøy til Rolvsøy. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

De ivrige tenåringsguttene har på egenhånd, ved hjelp av hjemkommunen sin, laget en utendørs basketballbane på Osterøy.

I likhet med Mihaylov har de også opprettet en TikTok-bruker i håp om at de kan bidra til å spre basketblesten enda mer:

– Vi ønsker å bidra til at basket skal bli så stort som mulig i Norge, sier Arun.

VOKSER OG VOKSER: Nylig klarte Basket-Norge å samle hele 4500 tilskuere for å se landskampen mellom Norge og Danmark i Jordal Amfi. Foto: Astri Hagland Gjerde

Bare ett av flere tilfeller

Selv om de på Rolvsøy har brukt TikTok til å spre basketinteresse, ser forbundet at det finnes mange veier til rom.

– På Rolvsøy har de gjort det på sin måte, mens andre steder blomstrer miljøene opp av andre grunner, sier generalsekretær Espen André Johansen.

TV 2 skrev i forrige uke om vestlandsklubben Måløy IL som plutselig hadde fått basketballmiljø av en annen årsak.

– Sporten vår er synligere enn noen gang med dokumentarer på Netflix, masse kamper som vises på TV 2 og at det generelt sett blir mer og mer populært, fortsetter Johansen.

GENERALSEKRETÆR: Espen André Johansen på Jordal Amfi før kampen mellom Norge og Danmark for kort tid siden. Foto: Norges Basketballforbund

Med flere medlemmer enn noen gang dukker det også opp flere miljøer enn noen gang:

– Historisk sett har storbyene vært området hvor norsk basketball har blitt spilt, men nå ser vi at det blomstrer opp mer og mer i distriktene.