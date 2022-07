Isabel (20) delte hårtap på TikTok – så kom hatmeldingene

Da Isabel var fire år gammel, merket familien at håret hennes begynte å falle av. På kroppen, på hodet og særlig i hårfestet.

Deler av håret kom tilbake. Andre deler forble borte.

I januar, seksten år senere, ble Isabels største mareritt en realitet igjen. Etter en runde med korona oppdaget hun en ny flekk i håret.

Det var ingen tvil. Sykdommen var tilbake.

Hun tenker seg godt om før hun sier ja til å snakke med TV 2 om historien sin. Hun innrømmer at hun synes det er skummelt å åpne seg på denne måten. For 20-åringen vekker sykdommen sterke følelser.

Hva er Alopecia Areata? Alopecia areata er en autoimmun sykdom som gir flekkvis hårtap. Det er enda noe uklart hva som forårsaker sykdommen. En hypotese er at hårroten blir angrepet og dermed får en betennelse som fører til hårtap. Området med stamceller blir ikke angrepet, kun hårroten, og det er derfor alltid et potensiale for å få håret tilbake. Det finnes ulike former av alopecia areata, og noen opplever at disse varierer over tid. Den mest vanlige formen for alopecia areata er hårløse flekker i hodebunnen av ulik grad. Noen opplever å miste håret på hele hodet, mens andre mister alt hår på hele kroppen. To prosent av befolkningen har hatt eller kommer til å ha flekkvis hårtap i løpet av sitt liv. 0,1–0,2 prosent har alopecia areata akkurat nå, og det rammer personer i alle aldre og begge kjønn. Ved flekkvis hårtap og mindre enn 50 prosent angrepet hodebunn er prognosen veldig god. Ifølge studier er det i overkant av 60 prosent som får tilbake håret. Det er likevel stor sjanse for tilbakefall. Hvor utbredt håravfallet er, vil være en viktig faktor for prognosen. Alopecia areata kan per i dag ikke helbredes med de medisinene som er tilgjengelige. For noen er det mulig å holde det under kontroll og håpe at håret kommer tilbake etter hvert.

Vanskelig å akseptere

– Hvordan påvirker denne sykdommen deg?

– Det går mye inn på selvtilliten. Man føler at man ikke kan gå med håret løst, og at man ikke kan være helt seg selv. Man tenker hele tiden på at man ikke vil vise det, forteller hun.

På mange måter føler hun at hun ikke kan leve på samme måte som før. Hun går konstant med en bekymring om at flekkene er synlige.

De tre første månedene ønsket hun derfor å holde sykdommens tilbakefall hemmelig. Det var kun de aller nærmeste som visste om de nye tomme områdene under hestehalen.

TUNG TID: Isabel holdt lenge hårtapet for seg selv. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Det tok lang tid før jeg ville akseptere og si det til folk, innrømmer hun til TV2.

Men hemmeligheten ble et stressmoment for den unge håndballspilleren. Og psykisk stress viste seg å være forverrende for sykdommen.

Hun forstod at hun måtte dele sin historie. Lette litt på trykket og sykdomsstresset som tynget henne i hverdagen.

– Da tenkte jeg bare at nå forteller jeg det på en litt kul måte.

Og det var da idéen om å dele historien på TikTok dukket opp. I mars la 20-åringen ut en ærlig og sårbar TikTok-video med et bilde av at hun gråt, og flere videoer av de tomme flekkene i håret.

– Jeg begynner å miste håret mitt igjen som når jeg var liten. Ingenting er verre enn det, skriver hun i videoen som har fått over 220 000 visninger.

ÅPEN: Isabel viser frem hårtapet. Foto: Skjermbilder fra TikTok.

Å dele videoen slik at venner og bekjente fikk et innblikk i sykdommen føltes godt for jenta fra Frogner på Romerike.

– Etter at jeg la ut den videoen, så har jeg heller ikke mistet noe mer hår, forteller hun lettet.

– Så jeg vil jo tro at det hjalp.

Enorm respons

Isabel ble overveldet over hvor mye oppmerksomhet videoen fikk.

– Responsen var ganske syk, sier hun og ler.

– Jeg la den ut, dro på jobb, og når jeg var ferdig på jobb hadde den jo bare blåst opp helt.

På den videoen var det utelukkende fine kommentarer. Folk støttet 20-åringen og hyllet åpenheten hennes. Mange med den samme sykdommen kommenterte også at de kjente seg igjen, og trøstet seg med at de ikke var alene.

Men mens seertallene på sykdomsvideoen vokste, vokste også seertallet på de andre TikTok-videoene hennes.

Og i kommentarfeltet begynte det plutselig å renne inn med hatmeldinger rettet mot håret og pannen hennes. I perioder ble det tungt og vondt å lese gjennom alt.

MOTTOK HAT: Håndballspilleren tok tungt på alle hatmeldingene. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Akkurat den kommentaren om at jeg har litt stor panne, den har jeg hørt siden jeg var liten, forteller den ærlige 20-åringen, og fortsetter:

– Jeg mistet jo mye hår i hårfestet den første gangen jeg hadde det, som aldri kom helt tilbake. Også har jeg mistet veldig mye hår i hårfestet nå.

Til sammen har hun mottatt flere hundre hatkommentarer, og hun opplever fortsatt at det renner inn med nedlatende og støtende ord.

– Jeg synes det er veldig rart. Jeg ville aldri gått inn på en jente som la ut en video på TikTok og skrevet sånne ting, for man vet aldri hvordan noen har det, sier håndballspilleren oppgitt.

Isabel har flere ganger vurdert å fjerne videoen som har fått flest hatkommentarer.

– Men så sa vennene mine at det ville være dumt, og at det ville gjøre at de vant. Så jeg har valgt å la den stå.

– Skedsmohallen har vært et ordentlig fristed

I en tid med hatkommentarer og utmattende sykdomsstress har idretten betydd alt for 20-åringen, som også studerer sykepleie.

For i idrettsmiljøet har Isabel alltid vært aktiv. Hun har tidligere vært på kretslaget i fotball, og var nylig med på opprykk til 2. divisjon med Lillestrøm håndballklubb.

GULLJENTER: Lillestrøm feirer opprykket til 2.divisjon. Foto: Privat.

– Jentene på laget har vært helt fantastisk støttende. Man vet at man kommer til en gjeng med jenter som ikke bryr seg om hvordan du ser ut, og om du har hår eller ikke, sier hun, og legger til:

– Vi er rett og slett bare en gjeng med veldig gode venner.

FRISTEDET: Det er i håndballhallen Isabel har det aller best. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Det sosiale miljøet er hovedårsaken til at hun trives så godt med håndballen.

– Å komme hit til Skedsmohallen har vært et ordentlig fristed i hverdagen.

Lagvenninnene har bidratt med støttende ord på tøffe dager, og hjelper til med å dekke over noen av flekkene i håret dersom det skulle være behov for det. For Isabel gir det en stor trygghet.

– Vennene jeg har fått her kommer jeg til å ha med meg resten av livet, sier hun og avslutter med et smil.