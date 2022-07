Fikk seg en monster-overraskelse: – Blir mer og mer vanlig

Den såkalte monstervepsen har den siste tiden blitt observert over store deler av landet. – Kan være farlig, sier vepseekspert.

Geithamsen, ofte kalt monstervepsen, er den største stikkevepsarten i Norge. Den siste tiden er den blitt observert over store deler av Øst- og Sørlandet.

– Den er jo farlig, men den er ikke et monster, sier overingeniør ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og vepseekspert, Arnstein Staverløkk.

Fanget på video

Billedkunstneren Pippip Ferner var i Sandvika på hagebesøk hos en venninne da de fikk seg en stor overraskelse.

– Vi så en stor veps som fløy under en pute. Da vi løftet opp puten var det et stort vepsebol der, som uheldigvis ble delt i to, forteller Ferner.

– Vi skvatt skikkelig. Ofte er det jo mange veps inne i slike vepsebol, men her var det bare den store vepsen som stelte for sine små.

Se video av montervepsen her!

Staverløkk mener dette er et tydelig funn av et nyetablert monstervepsbol.

– Dette er dronningen som pleier larvene sine. Det hvite du ser er en papirmasse som er kledd over puppekammeret, og viser larver som snart er klare til å bli veps, forklarer han og legger til:

– Den blir jo fort lagt merke til siden den er så stor.

Et mysterium

Monstervepsen var borte fra Norge i nærmere 100 år, men dukket opp igjen i 2007, forteller Staverløkk.

EKSPERT: Arnstein Staverløkk er overingeniør ved NINA og vepseekspert. Foto: Norsk institutt for naturforskning

– Den ble da observert i Østfold, og etter det har den blitt mer og mer vanlig og spredt seg over store deler av Østlandet.

Han forteller at vepsen nå er blitt observert nedover Sørlandet og opp mot Gudbrandsdalen.

– Vi skjønner ikke helt hvorfor den kom tilbake med sånn hastighet i 2007 - det kan være alt fra klimaendringer til endret handlingsmønster.

– Bør ha respekt for den

Vepseeksperten har selv blitt stukket av monstervepsen, og forteller at det opplevdes som et mye kraftigere stikke enn andre vepsestikk.

– Man bør ha respekt for den arten her. Den kan jo stikke, og giften er mer potent enn hos mindre vepsearter.

Han forteller derimot at det ikke er en veldig aggressiv art.

– Den går ikke til angrep med mindre den blir angrepet selv. Dersom du skal fjerne et bol, må du tilkalle profesjonell hjelp, sier Staverløkk.

Funnet i barnevogn

Vepsearten har tidligere valgt å etablere seg i hule trær, men den siste tiden har det dukket opp flere meldinger om rare plasseringer.

– Jeg har hørt om et bol som var anlagt i en barnevogn, men dette er ikke vanlig, sier han.

Han forklarer at monstervepsen leter etter stabile og rolige steder, så barnevogner som er i bruk er ikke et vanlig etableringssted.

– Vi råder alle som ser en slik veps til å melde ifra. Det er litt for å få oversikt over hvor raskt den sprer seg og hvor i landet den blir sett, forteller han.