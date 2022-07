Raser over omstridt krav: –Nå er det nok

Kravet til Bane NOR om minst ti faste ansatte i små firmaer fortsetter å skape furore. I en sinna e-post til selskapet krever Bård Hoksrud svar.

– Nå er det nok, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP).

Sammen med flere aktører har han lenge kjempet en sak mot Bane NOR, etter at selskapet innførte et krav om minst ti faste ansatte i små og mellomstore bedrifter tilknyttet sikkerheten på jernbanenettet.

I en e-post til Bane NOR raser han mot beslutningen og krever svar på en rekke spørsmål. Han etterlyser også viktig dokumentasjon, som han hevder selskapet ikke har lagt fram - til tross for flere henvendelser.

Kampsaken har gjort Hoksrud forbanna.

– Legg informasjonen på bordet

At det skal handle om antall ansatte og ikke om den tjenesten bedriftene utfører, synes stortingsrepresentanten er totalt useriøst.

– Å ha et minimumskrav uten å kreve kompetanse betyr at man kan starte en pølsesjappe eller et rengjøringsfirma bare man har ti ansatte totalt, sier Hoksrud.

Den manglende dokumentasjonen fra selskapet provoserer ham.

– Jeg forventer at Bane NOR slutter å holde tilbake informasjonen. Dersom de har den, så får de legge den på bordet, og så kan vi ta diskusjonen deretter, sier Hoksrud.

Oppdaget flere avvik

Fredag formiddag sendte kollegaer av stortingsrepresentanten derfor en lang e-post til Bane NOR på vegne av Hoksrud.

Bakgrunnen for kravet til Bane NOR skyldes at selskapet har avdekket flere avvik i deler av miljøet som leverer sikkerhetstjenester, og hos entreprenører som jobber som sikkerhetsvakter langs jernbanen.

KRITISK: TV 2 har sett hele e-posten som Hoksrud har sendt til Bane NOR. Her ser man et lite utdrag. Foto: Skjermdump av e-post.

I den forbindelse krever Hoksrud dokumentasjon på at Bane NOR kan knytte avvikene til de små bedriftene, som nå ikke får lov å levere tjenester lenger, dersom de ikke har minst ti faste ansatte i bedriften.

– Det handler om at Bane NOR påstår at de små firmaene driver mer useriøst enn de store, og man får ikke ut dokumentasjon på dette, sier Hoksrud til TV 2.

Bane NOR bekrefter overfor TV 2 at Hoksrud skal få svar.

– Bane NOR har mottatt e-posten fra Bård Hoksrud, og vi har avtalt med rådgiveren hans at vi kommer tilbake med gode svar, men at vi trenger litt tid på oss.

Fakta fra Bane NOR om hovedsikkerhetsvakter Bane NOR har ansvaret for sikkerheten når det jobbes i og ved jernbanen. Vi setter krav til leverandørene, kompetanse og opplæring, og har ansvar for sikkerhetsgodkjenning til den enkelte som jobber på jernbanen. Omtrent 1800 personer hadde i 2021 godkjenning som sikkerhetsvakt. De fleste var ansatt hos entreprenører, mens cirka 300 personer jobbet i små virksomheter. Ny ordning var på høring høsten 2021 hos entreprenører tilknyttet jernbaneutvalget i EBA og andre utvalgte entreprenører. Den nye ordningen ble juridisk vurdert mot blant annet forvaltningslovens regler om enkeltvedtak og anskaffelsesregelverk. Søknadsperioden åpnet 1. desember 2021. Ordningen trådde i kraft 15. mars 2022. Godkjenning for å utføre sikkerhetstjenester for Bane NOR vil ha en varighet på 36 måneder. Fra 15. mars til 31. desember 2022 blir det en overgangsordning. Da får virksomheter som har kontrakt med Bane NOR i dag, muligheten til å tilpasse seg den nye godkjenningsordningen.

– Svært alvorlig

Det at Bane NOR er en statlig aktør, gjør at Hoksrud stiller større krav til virksomheten.

– Vi ønsker en åpenhetskultur i Norge, og spesielt der hvor statlige bedrifter er involvert. Da skal man ikke drive å «ta» folk, bare fordi man ikke liker hva som kommer frem, sier Hoksrud.

Under tiden der Hoksrud har jobbet med saken, har han fått inn flere meldinger fra de berørte aktørene som vekker bekymring.

– Folk er redde for å fortelle om dette, fordi de frykter at det skal gå ut over bedriften. Det synes jeg er svært alvorlig.

DIREKTØR: Sverre Kjenne er konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR og har tidligere uttalt seg i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bane NOR: – Skal få statistikk

I en e-post til TV 2 sier Hilde Marie Braaten, senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR, at selskapet ønsker å svare Hoksrud på forespørselen.

– Vi har fått gode og grundige spørsmål fra Hoksrud, og han skal få gode svar tilbake fra oss når vi har gått gjennom henvendelsen hans, sier Braaten.

Hun er tydelig på at Bane NOR har gjort endringene på grunn av trafikksikkerheten når det jobbes i og ved jernbanen.

– Det er vårt ansvar at alle som jobber på jernbanen har en trygg og sikker arbeidsplass. Det er derfor vi har gjort endringene.

På spørsmål om Bane NOR har dokumentasjonen som Hoksrud krever, svarer Braaten:

– Bård Hoksrud ønsker statistikk på antall uønskede hendelser med sikkerhetsfunksjoner involvert, og denne statistikken skal han også få fra oss.

Inviterte til oppvaskmøte

I tillegg til Hoksrud har flere engasjert seg i den omstridte beslutningen til Bane NOR.

Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, ble invitert til «oppvaskmøte» på Stortinget 22. juni, hvor de fryktet at dette var siste mulighet til endring.

Organisasjonen representerer flere av de berørte aktørene, som ikke lenger får levere tjenester til Bane NOR, på grunn av antall ansatte i bedriften.

I etterkant av møtet svarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at han forventer at Bane NOR er åpen om sine risikovurderinger.

– Staten forventer at selskapene er åpen om vesentlige områder knyttet til sitt arbeid med ansvarlig virksomhet. Åpenhet bidrar til å gi omverden, eiere, kunder og andre interessenter informasjon om selskapets håndtering av vesentlige risikoområder og grunnlag for fremtidig verdiskaping, sier Nygård i en uttalelse.