Har rekordtrafikk – men mener det er en klar tendens

Nordmenn søker febrilsk etter sommerferie, ifølge Finn reise. Heldigvis er det fortsatt mulig å gjøre et kupp for dem som ikke har spikret planen enda.

Først skapte korona trøbbel for sommerferien. Så ble det meldt om flykaos på mange europeiske flyplasser, før det toppet seg denne uken med SAS-streik.

Mange må i disse dager legge om ferieplanene.

I tillegg har usikkerheten som har hengt over reisesommeren, ført til at mange nordmenn fortsatt «sitter på gjerdet».

I juni svarte 42 prosent at de ennå ikke hadde bestilt, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Schibsted.

Ifølge Finn reise er det imidlertid ikke mangel på interesse.

Rekord

– Vi har rekordmange som søker etter reise hos oss og rekordmange klikk ut til reiseselskapene for å booke, sier kommersiell direktør Terje Berge.

Samtidig er det én ting ved trafikken, som er uvanlig.

GIR IKKE OPP: Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise, mener tallenes tale er klar: Nordmenn har ikke gitt opp utenlandsdrømmen. Foto: Caroline Roka / FINN

– Problemet er at mange av dem som klikker seg videre, ikke ser ut til å finne det de vil ha. Konverteringen, som er det reiselivet lever av, er lav. Det er et stort mysterium, sier Berge.

Fasiten på hvorfor det er slik, mener Berge er vanskelig å si sikkert. Han har likevel gjort seg opp noen tanker.

– Kan avskrekke

Under streiken har SAS satt de fleste av flyene sine på bakken. Det har ført til at tilbudet av flybilletter har blitt mindre, samtidig som etterspørselen er høy.

– Prisene har steget veldig både på innenlands- og utenlandsflyvninger, sier Berge.

Da TV 2 sjekket tidligere i uken, var prisene på innenlandsflyvninger elleville. En tur fra Bodø til Oslo kostet 5000 kroner én vei med Norwegian – uten bagasje. En enveisbillett fra Alta til hovedstaden kom også på 15.000, ifølge Berge.

– Det ser det ut til at konkurrentene har tatt ut mye av prisstigningen innenlands. Både Flyr og Norwegian gjør det knallbra hos oss, så for dem er det bra at SAS er i streik, sier Berge.

At prisene har skutt i været, kan være noe av forklaringen på at mange av reiseinteresserte ikke ender opp med kjøp.

LUKRATIVT: SAS-streiken har gjort sommeren ekstra lukrativ for konkurrerende flyselskap. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Noen kan nok bli avskrekket av prisene, sier han.

I tillegg tror han flere søker på Finn etter billetter for flere personer, mens mange av flightene bare har noen få seter ledig.

– Det kan nok være familier, som ønsker å kjøpe en reise for fire, som ser at det bare er to seter igjen når de klikker seg videre, sier han.

SKREMT? Har du blitt skremt av flyplasskaoset i Europa? Da finnes det fortsatt ledig ferietilbud i Norge. Foto: Aage Aune / TV 2

– Fortsatt en del ledig

Også hotellene i Norge benytter anledning til å ta seg betalt i sommer, ifølge Berge.

– Det er stor etterspørsel etter hotell, og derfor er det ganske høye priser der og. Det er selvsagt variasjoner rundt i landet, men generelt tar hotellene det de kan og tjener penger etter to år med minus, sier Berge.

FORSKJELL: Det kan være store forskjeller på hotellprisene rundt i landet. Her fra riksvei 15 ved Stryn. Foto: Frode Sunde / TV 2

I tillegg til at det er pågang på hotellene i de største byene, peker han på Sørlandet som en stor favoritt i sommer.

Dersom du er blant dem som har vært avventede med å bestille ferie, eller som har fått kalde føtter av tanken på utenlandsreise, har Berge gode nyheter.

– Heldigvis er det gode endringsregler og muligheter til å avbestille utenlandsreisen hvis man heller vil ta en ferie i Norge. Selv om etterspørsel er stor, finnes det fortsatt en del ledig, og spesielt hvis man utsetter ferien til august.

– Mange muligheter

Pressekontakt Andreas Blaauw-Hval i DNT sier at med problemene i luftfarten nå, er det nok enda flere som planlegger norgesferie.

– Pågangen er god etter at de betjente hyttene åpnet for sommersesongen for noen uker siden, men det er fortsatt mer enn nok plass mange steder.

Han sier det fortsatt er mulig å bestille plass på hytter.

– Vi har over 550 betjente, selv- og ubetjente hytter i hele landet, så det er mange muligheter.

ALTERNATIVER: Å gå fra hytte til hytte, eller utforske norske naturperler, kan være gode alternativer i sommer. Her fra Ryten i Lofoten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Mallorca til en tusenlapp

I tillegg til hotell og DNT-hytter, er det også gode muligheter for å leie et feriehus i sommer.

– Det har vært lagt ut rekordmange feriehus til leie. Dette skyldes trolig at prisene på alt har gått opp, så folk benytter muligheten til å tjene litt ekstra i sommer, sier han.

Dersom du fortsatt er på jakt etter en tur til varmen, eller til en europeisk storby, er det også fortsatt mulig å finne.

– Det er noen muligheter fortsatt. Men det er såpass lite at man må forberede seg på å bruke litt tid for å finne gullbitene, sier Berge.

Selv om flybilletter generelt har blitt dyrere, er det faktisk også mulig å gjøre et kupp.

– Plutselig kan du finne en reise til Mallorca for en tusenlapp.

BILLETTER: Ifølge Finn Reise er det fortsatt mulig å kapre billetter til Syden uten å sprekke hele budsjettet. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Ta bilen fatt

Dersom du har gitt opp å finne fly, men ikke tanken på utlandet, kan det være en idé å ta bilen fatt.

– En bilferie i Skandinavia eller Tyskland kan være et mer fristende alternativ for stadig flere, sier Joelle Janz, turistsjef ved Tysklands Nasjonale Turistkontor i Norge, i en pressemelding.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan mange har valgt å rute om turen til Danmark. Ifølge Janz er det mange som planlegger biltur ned i Sør-Europa også.

– For tiden får vi henvendelser fra mange som skal kjøre bil til destinasjoner i Italia, Frankrike, Spania eller Hellas, sier han.

Siden reisen til disse landene går gjennom Tyskland, ringer mange for å spørre om råd.

– Fordi de ikke har kunnet planlegge turen i detalj, er de interessert i å høre mer om attraksjoner og ting de kan oppleve på veien, forteller Janz.