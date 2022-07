Reise med SAS i slutten av fellesferien? Dette tror ekspertene om streiken da

Tusenvis av nordmenn skal ut og fly de kommende tre-fire ukene, og kanskje er du en av dem som tenker at streiken forhåpentligvis er løst før reisen din?

Det avhenger i så fall av at partene finner en felles løsning.

– Det ser helt låst ut nå, sa Riksmeklerens kontor til NTB fredag.

Flyanalytiker og førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI synes det er vanskelig å spå hva som vil skje.

– Men det ser ikke så bra ut nå, ettersom partene virker ganske uforsonlige. Likevel ville jeg blitt forundret hvis streiken varte særlig lenge, sier Andersen, som sier at ingen av partene har råd til en veldig lang streik.

KRISETID: Flyanalytiker og førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI mener streiken kommer på verst tenkelige tidspunkt for SAS. Foto: Torbjørn Brovold / Handelshøyskolen BI

Litt bekymret

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair håper at de som skal reise i slutten av juli og starten av august får gjøre det uten hinder. Han er likevel litt bekymret for dem.

– Både ja og nei. Denne streiken koster SAS opp imot 100 millioner kroner per dag i tapte inntekter. Det er veldig kostbart over tid, og omdømmet kan bli skadet for alltid, sier Elnæs, og kommer med en lysere spådom:

– Jeg tror selskapet i bunn er løsningsorientert, og det tror jeg pilotene også er. Så får vi se om partene møtes. Jeg blir overrasket hvis ikke det skjer til uken, sier Elnæs.

Fredag ettermiddag meldte NRK at SAS-konflikten er så alvorlig at de snart vil kalle inn til ny meklingsrunde.

– En konflikt som dette kan ikke pågå i lang tid. Den berører veldig mange uskyldige tredjeparter, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til kanalen.

OPTIMISTISK: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winar tror partene vil møtes til uken. Foto: Martin Leigland

Dette er konflikten

Det var mandag denne uken at 900 SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark gikk ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene med ledelsen i flyselskapet.

Partene er uenige om ansettelsesforholdene etter at SAS etablerte to bemanningsselskap ved navn Link og Connect i kjølvannet av pandemien.

Hver dag blir mellom 30.000 og 45.000 passasjerer rammet av streiken, enten ved at flyet deres blir innstilt, eller at det blir forsinket.

FORHANDLINGER: Svært mange har planlagt å fly med SAS for å komme til feriedestinasjonen sin. De kommende ukene vil vise hvor problematisk eller uproblematisk det kan bli. Foto: TT NEWS AGENCY

Ombooke til andre selskap?

I dag er det slik at hvis SAS kansellerer reisen din, vil selskapet dekke en reise med et annet selskap for en tilsvarende sum.

Det er en løsning som flyanalytikerne tror det blir vanskelig for sommerens reisende å lene seg på.

– Den løsningen forutsetter at det faktisk finnes billetter, og i Norwegian er det nesten ingen igjen. Det er også en del som har sluttet å selge refunderbare fullprisbilletter, og det kan man jo forstå, sier Andersen.

Elnæs i Winair sier det vil bli enda færre billetter når større deler av Europa for alvor tar ferie rundt 15. juli.

– Da må vi regne med at de aller fleste flyruter blir utsolgt. Man får også alle de som blir ombooket og må fly via andre europeiske flyplasser. Alt dette legger press på partene, og for hver time som går så kommer veggen stadig nærmere, sier Elnæs.

SAS: Spørsmålet nå er hvor lenge streiken vil vare. Flyanalytikere TV 2 har snakket med tror ikke det kan vare lenge. Foto: Sergei Grits

Totalt uaktuelt

Leder Roger Klokset i SAS-flygernes forening sier de er villig til å streike lenge.

Han sier at det er totalt uaktuelt å gå med på SAS sine krav i forhandlingene.

Når man streiker, får man ikke lønn fra arbeidsgiver og man blir heller ikke permittert. Streikende får i stedet bidrag fra en streikekasse som fagforeningene har spart opp.

Det varierer hvor mye man får, men vanligvis 70 prosent av lønnen.

Klokset ønsker ikke å kommentere hvor stor streikekassa deres er og hvor lenge den varer.

UTHOLDENHET: Leder Roger Klokset i SAS-flygernes forening sier de har midler til å streike i lang tid. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Har stor streikekasse

Leder Jan Levi Sogvang i SAS Norge Flygerforening tror at streiken kan vare lenge.

– Jeg tror denne streiken kan bli veldig langvarig. Jeg tror at SAS har en helt annen agenda og at de følger den, sier Skogvang.

– Hva slags agenda da?

– Det må du spørre SAS om. De har tydeligvis råd til å streike bort hundrevis av millioner kroner, og til slutt har de brukt opp så mye penger at man kan spørre: Hva var det verdt? Tapene for SAS er høyere enn det vi kranglet med dem om. De har åpenbart råd til en lang streik, sier Skogvang.

Han påpeker at også pilotene har råd til en lang streik.

– Vi har en stor streikekasse. Skal den bli tom, må vi streike lenge. Streikekassa er ikke noe tema, sier han.