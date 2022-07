Hentes av tomt fly: – Imponert over pilotene

Svein Ove, Hilde og Randi Johansen har de siste to ukene vært på Kreta i Hellas. De har lenge fryktet at SAS-streiken skulle ramme deres hjemreise, men sent i går kveld kom den gledelige beskjeden.

– Vi er ikke strandet heldigvis og skal nå få reise hjem med et fly senere i dag, sier en lettet Svein Ove Johansen.

– Glade nå

Tidligere i dag ble det klart at tomme SAS-fly skulle hente hjem skandinaver på reise. Dette er det hovedsakelig fly til ulike destinasjoner i Hellas.

Familien sin planlagte flyvning skulle gå i dag. Ettersom de reiser via et charterselskap mener familien de slapp unna mye stress.

– For oss så har jo de tatt seg av alt. Det enste er at vi har måttet mase litt for å få informasjon, og at vi fikk beskjed litt sent.

PAKKET: Familien hadde pakket koffertene klare selv om de ikke visste om de fikk plass på flyet før sent i går kveld. Foto: Privat

Svein Ove forteller at de fikk en melding torsdag kveld klokken 23 med en bekreftelse på at flyet skulle gå. Først da kunne familien forberede seg ordentlig på hjemreise.

– Vi visste jo om streiken før vi reiste og håpet jo på at det skulle løse seg, påpeker Randi.

Imponert over pilotene

Streiken, som startet på mandag, har så langt ført til hundrevis av SAS-kanselleringer nærmest hver dag. Mange nordmenn som er på ferie ble med det usikre på hvordan hjemreisen ble.

Det er steile fronter mellom pilotene og SAS , men Johansen er ikke i tvil om hvilken side han er på.

– Vi støtter pilotene 110 prosent. Det var bare litt uflaks at vi havnet midt oppi det, sier Svein Ove.

Fredag ble det klart at nærmere 100 flyvninger fra fredag til søndag skal hente hjem strandede skandinaver. Familien er takknemlig for løsningen.

– Jeg er imponert over de pilotene som nå gjør jobben for å få oss hjem.

– Bekymret

Hilde, datteren til Svein Ove og Randi, lider av kronisk utmattelsessyndrom (ME). Hun forteller at det hadde vært krevende dersom de ikke nå hadde kommet seg hjem.

– Vi ble jo litt bekymret, men har fått inntrykket av at både sykdommen og det at vi reiser charter har gjort at vi har blitt prioritert, sier familien.

KRETA: Familien Johansen sier den elektriske rullestolen til Hilde kunne skapt problemer dersom hjemreisen ble mer komplisert. Foto: Privat

De er svært takknemlige for hjelpen de har fått både av hotellet og av reiseselskapet.

– Vi er jo i en litt spesiell situasjon og er derfor veldig glade for at vi nå fikk en direkteflyvning til Oslo, påpeker familien.