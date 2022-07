SAS-sjefen: Derfor krever vi ti års streikestopp

SAS-sjef Anko van der Werff mener at ti år uten streikerett for pilotene er nødvendig for å holde selskapet stabilt.

Konflikten mellom SAS og pilotene i selskapet «ser helt låst ut», ifølge Riksmeklerens kontor.

Mandag gikk 900 piloter ut i streik fordi de ikke kom til enighet med SAS i forhandlingene.

Administrerende direktør i SAS Anko van der Werff sier til TV 2 at selskapet jobber med å tiltrekke seg nye investorer, blant annet som følge av at den svenske stat ikke ønsker å være investorer i SAS på lang sikt.

Den norske stat har også sagt det ikke er aktuelt å investere i selskapet, men har åpnet for at et lån på 1,5 milliarder kroner kan omgjøres til aksjer.

I tillegg til at pilotene streiker, er SAS i dyp pengekrise etter pandemien. Det er også tøff konkurranse i flybransjen.

– Streik er ikke bra

I forhandlingene med pilotene har SAS, ifølge fagforeningene, krevd ti år lang tariffavtale uten streikerett.

Pilotene skal ha strekket seg til seks år i et forsøk på å komme dem i møte, skrev E24 torsdag.

Torsdag ville ikke SAS bekrefte opplysningene.

På spørsmål fra TV 2 fredag om hvordan SAS komme motparten i møte når det gjelder streikerett-kravet, svarer van der Werff følgende:

– Streik er ikke bra for selskapet og heller ikke bra for kundene - og noe investorene er bekymret for. Det er ikke lett å få nye investorer til selskapet når det har vært mye uenighet, og det er derfor vi ber om en så lang periode med stabilitet, sier SAS-sjefen.

Sist det var SAS-streik var i 2019. Da varte streiken i seks dager.

Opplysningene om ti års streikestopp blir møtt med hoderystende vantro fra fagforenings- og fagforbundshold.

PÅ BAKKEN: Alle SAS-fly står på bakken som følge av streiken. Foto: Erik Johansen / NTB

– Jeg er sjokkert over SAS-ledelsens fremferd. De har prøvd å forhandle fram en avtale siden november, og så bruker de kynisk folks ferieturer til å fremtvinge noe som fagforeningene ikke kan gå med på, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til E24 torsdag.

Motstand

Pilotene har fått mye støtte i streiken, til tross for at det spolerer ferieplanene for mange.

– Hvordan er det å styre et selskap med amerikansk kapital som nå møter massiv motstand av skandinaviske fagforeninger?

– Det har ingenting med hvor kapitalen kommer fra eller lokale fagforeninger å gjøre. Kanskje for første gang på veldig lang tid sier statlige investorer at de ikke ønsker å være en del av selskapet på lang sikt. Derfor må vi stå på våre egne bein. Det er en utfordring, og det selvfølgelig en endring fra tidligere år, sier administrerende direktør Anko van der Werff.

FASTLÅST: Situasjonen i SAS-konflikten er låst ut, ifølge Riksmekleren. Her fra en pressekonferanse tirsdag i Stockholm. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I motsetning til den norske og svenske stat, har den danske stat sagt seg villig til å fortsatt eie en del av SAS og spytte inn mer penger, kun dersom SAS går gjennom en redningsplan, kalt SAS Forward.

Den svenske regjeringen skriver i en e-post til TV 2 at det er partenes ansvar å finne en løsning.

Næringsministeren skriver i e-posten at Sverige kan gjøre som Norge; å tilby å omgjøre gjeld til aksjer gjennom SAS Forward-planen. De sier at det imidlertid ikke er aktuelt for den svenske regjeringen å være investor lenge.

– SAS Forward inkluderer også en forventning om at selskapet får nye investorer som kan skyte inn betydelig kapital i selskapet. Det betyr at statens eierskap i SAS etter all sannsynlighet vil avta i tråd med mandatet fra Riksdagen og at staten er tydelig på at den ikke er en langsiktig eier i SAS, skriver Sverige næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Kjernen i konflikten

SAS har fått innvilget konkursbeskyttelse i USA, som er en del av denne redningsplanen.

SAS og noen av deres datterselskap sendte tirsdag inn frivillige begjæringer under konkurslovgivningen i USA (såkalt chapter 11-begjæringer). Begjæringen er gitt inn til en domstol i New York, skriver NTB.

Chapter 11-begjæringer innleder en juridisk prosess for finansiell omstrukturering under tilsyn av en amerikansk, føderal domstol.

Kjernen i konflikten mellom SAS og pilotene handler ikke om lønn, men først og fremst om ansettelsesforholdene etter at de opprettet to nye datterselskap, SAS Link og SAS Connect.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne artikkelen ble det skrevet at bemanningsselskapene SAS Link og SAS Connect ble opprettet i kjølvannet av pandemien. Det riktige er at datterselskapet SAS Connect ble opprettet i 2017, mens SAS Link ble opprettet i 2021. Saken ble oppdatert 8. juli 2022 kl. 16.56.