Hansen om skrekkrekken: – Det er litt uvirkelig

– Det er litt uvirkelig, sier Vegard Hansen til TV 2 etter at lagets grufulle tapsrekke ble forlenget med 1-2-tap mot Raufoss.

– Jeg er veldig skuffet og lei meg. Jo flere tap på rad, jo verre blir det. Selv om prestasjonen var bedre i går enn de forrige kampene.

For årets sesong har vært av det spesielle slaget. Bruntrøyene åpnet med ni kamper uten tap i alle turneringer, hvorav åtte seirer. Siden den gang har Hansens menn røket på seks strake tap, inkludert cupexiten mot 2. divisjonslaget Kjelsås.

– Den første perioden hadde vi flyt, det må vi innrømme. Vi vant jevne kamper og fikk godt betalt. Vi var solide defensivt, men ikke blendende offensivt. Vi vant mest fordi vi slapp inn lite, sier treneren.

Hansen er inne i sin 17. sesong som Mjøndalen-trener.

– Jeg lever og ånder for jobben. Resultatene påvirker humøret en dag eller to. Da er det veldig tungt og veldig skuffende. Jeg har det øverste ansvaret og snur hver stein for at ting skal snu. Vi har vært i lignende perioder før, egentlig hvert år har vi hatt en veldig tung periode. Vi har klart å snu det før. Motgangen virker mer ekstrem nå.

– Føler du noe press?

– Ikke sånt press som du tenker. Men jeg skjønner at omgivelsene og supporterne syns det er en skrekkelig rekke og retter pekefingeren mot meg. Men jeg vil gjerne snu det sammen med spillergruppen og et lojalt trenerteam.

– VI har veldig lojale supportere, men jeg er ikke dum. Jeg skjønner at supporterne er kritiske til det som skjer nå. Man trenger ikke være en trollmann for å forstå det. De har all rett til å være misfornøyde.

Ikke aktuelt

Styreleder Trond Stabekk sier til TV 2 at det ikke er rart med litt misnøye slik situasjonen er.

– Vi står sammen og jobber for å snu dette. Det er ikke rart de spørsmålene kommer. Det er helt naturlig. Vi har en åpen og naturlig dialog med Vegard.

Samtidig bekrefter styrelederen at det ikke er aktuelt med noe trenerskifte.

– Jeg vet at det legges ned mye innsats og jobb for å få det til å snu. En positiv opplevelse kan få ting til å gå rett vei.

Her redder keeperen poeng på overtid!

Ingen øl og pizza

Tidligere har Hansen tatt utradisjonelle grep for å snu trenden i tunge perioder. I 2020 ble et tradisjonelt spillermøte byttet ut med sosial samling med øl og pizza. I den påfølgende kampen ble tapsrekken brutt med 1-0-seier mot Haugesund.

– Nå har vi kamp allerede på mandag, så da utgår det alternativet. Det vi gjorde nå var å gi spillerne en ekstra fridag. Vi møtes til en lett økt på søndag. Det blir ikke noe spillermøte eller video. Nå har vi mer tro på å senke skuldrene og ha andre ting å tenke på.

– De vet utmerket godt hvordan vi skal spille uansett, så de skal slippe å grue seg til noe spillermøte. Spillergruppen er mer enn god nok uansett.

Til tross for de svake resultatene den siste tiden, er Mjøndalen fortsatt på den siste kvalikplassen. Men Hansen vil ikke snakke om opprykk.

Sammendrag: Raufoss - Mjøndalen 2-1

– Det er ikke noe fokus akkurat nå. Det var gøy å ligge på toppen, men vi skal ikke snakke om opprykk med fem strake tap. Vi må bare prøve å snu det.

Styreleder Stabekk mener et resultatmål ikke er det viktigste for denne sesongen.

– Jeg tror det viktigste er at vi klarer å utvikle oss spillemessig. Vi har vært opptatt av å gi unge spillere muligheten. Det er det aller viktigste.

– Vi alle ønsker å spille i Eliteserien, både av sportslige og økonomiske grunner. Men vi er en liten klubb, og kan ikke basere fundamentet vårt på at vi må være en Eliteserie-klubb.