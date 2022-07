Dammen skjuler tusen år gammel hemmelighet

Arten ble oppdaget i 1986, men først nå er biologer i ferd med å sluttføre et bevaringsprogram for dammen.

Langt ute i skogen et sted i Agder ligger det en spesiell dam. Dammen er hjem for det som er Norge mest truede dyreart.

Nå arbeides det hardt for å forsøke å bevare arten.

Den syngende dammen

Arten som bor i dammen ble tilfeldig oppdaget i 1986 av noen forskere som egentlig var ute for å kartlegge innsekter i området.

De hadde på forhånd hørt at dammen på folkemunne ble kalt den syngende dammen, uten at noen kunne forklare hvem som sang. Forskerne gjorde ikke noe spesielt den gang, men for fem år siden gikk flere instanser sammen for å kartlegge arten.

Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Agder, Dyreparken i Kristiansand og Universitetet i Agder startet et bevaringsprogram for å redde arten. I 2017 var det kun 20 individer igjen av arten og det hastet med å få opp antallet før de døde ut.

Unik sang

Arnstein Knutsen Engemyr er rådgiver ved statsforvalterens miljøvernavdeling og har blitt godt kjent med dammen de siste fem årene. Han viser oss dammen sammen med biolog Helene Axelsen i dyreparken i Kristiansand.

– Her bor damfrosken, som kun finnes i denne og to andre dammer i nærheten. Ingen andre steder i Norge. I parringstiden lager frosken en helt spesiell lyd, det er som den synger, sier Engemyr mens han peker på en av froskene som ligger og soler seg på kanten av dammen.

PASSER PÅ: Rådgiver hos Statsforvalteren, Arnstein Knutsen Engemyr og biolog Helene Axelsen fra dyreparken i Kristiansand sjekker dammen. Foto: Terje Frøyland/TV 2

Den svært sjeldne froskearten er trolig flere tusen år gammel og har trolig levd lengre nord i landet.

– Trolig har den levd lengre nord, men under en av jordas varmetider så trakk den nok sørover. Nå er den kun i disse tre dammene i Agder, sier rådgiveren.

SJELDEN: Denne damfrosk-arten lever kun i tre små dammer i Agder. Foto: Terje Frøyland/TV 2

Etatene ønsker å holde dammene skjult for at froskene skal kunne leve i harmoni og formere seg i fred.

Bevaringsprogram

I 2017 ble det satt i gang et bevaringsprogram for å redde den utryddingstruede arten.

– Vi hentet noen av individene til Dyreparken hvor de fikk ro. Det resulterte i at ett av parene allerede har født over 800 rumpetroll, sier Helene Axelsen, som er biolog i dyreparken.

BEVARING: Biolog Helene Axelsen i dyreparken i Kristiansand mener det er viktig å ta vare på truende dyrearter. Foto: Terje Frøyland/TV 2

Hun synes det er stas å hjelpe arten med å overleve.

– Selv om mange av rumpetrollene vil dø, så vil forhåpentlig mange overleve og føre slekten videre, sier Axelsen.

De to entusiastene har denne dagen med seg en bøtte hver med 100 rumpetroll som skal settes ut i dammen. De slipper dem forsiktig ut.

– Vi har et godt håp om at antallet voksne frosk vil mangedoble seg de neste årene, sier biologen.