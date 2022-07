Etter en enkel seier over Nord-Irland venter to knalltøffe kamper for Norges landslag.

– Det kan bli jevnt og tøft. Jeg føler meg ikke helt trygg på at Norge går videre, sier Egil «Drillo» Olsen etter Norges seier over Nord-Irland.

Bakgrunnen for skepsisen til trenerlegenden er åpningskampen til England.

Der fikk man se et heltent Østerrike som viste at de er mer enn kapabel til å skape trøbbel for motstanderne.

Norge møter det østerrikske landslaget i siste gruppespillkamp neste fredag, men først står England på motsatt banehalvdel. Et landslag som har forventningene til en hel nasjon på skuldrene.

Over 70.000 tilskuere møtte opp da vertsnasjonen tok imot Østerrike på Old Trafford onsdag.

Norge hadde få problemer med å knuse Nord-Irland, men viste likevel svakhet da de enkelt slapp inn et mål fra den dårligst rangerte EM-nasjonen.

– Det er enkelt å si, men vi må litt opp i presisjon i nesten alt vi gjør. England er på et helt annet nivå, det må vi erkjenne, sier Ada Hegerberg til TV 2.

– Hele England forventer at de skal ta gull

På oppdrag fra The Athletic har analysefirmaet Nielsen’s Gracenote utført en utregning på sannsynligheten for hvem som vinner EM.

Analysefirmaet har kommet fram til at det er 21 prosent sjanse for at England vinner, det er høyest av samtlige nasjoner.

Likevel skriver The Athletic at favorittstempelet utelukkende er på grunn av hjemmefordelen. For ifølge Nielsen's Gracenote hadde England hatt seks lag foran seg om mesterskapet ble spilt i et annet land.

– Det er jevne kamper i et mesterskap. Jeg tror England var veldig fornøyd med å vinne 1-0 over Østerrike. Vi skal ha respekt for at det trolig var mye nerver hos dem. Det er store forventninger. Hele England forventer at de skal ta gull, men så enkelt er det ikke å vinne et mesterskap, sier Norges landslagssjef Martin Sjögren.

GOD START: Norge vant komfortabelt over Nord-Irland i deres første gruppespillkamp. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Da TV 2 snakket med svensken etter seieren over Nord-Irland røpet han at mandagens kamp mot England ikke hadde vært tema ennå.

– Jeg har faktisk kun tenkt på at vi skal forsøke å vinne våre kamper. Jeg tror det er jævlig viktig at vi er her og nå, at vi ikke fokuserer på hva som skjer om fire-fem dager. Dersom vi gjør gode ting hver dag, da vil vi være godt forberedt. Er vi godt forberedt, så har vi en god mulighet til å slå England, sier Sjögren.

– Østerrike var litt skummelt gode

En som også var tilstede i Southampton under Norges åpningskamp, var tidligere landslagssjef Even Pellerud. 68-åringen trente det norske landslaget i ti år, fordelt over to perioder.

– Man må passe seg slik at det blir en balanse mellom den ekstra selvtilliten og at man blir naive og tror dette var veldig bra. Det var bra, men det var ikke veldig bra, sier Pellerud til TV 2 utenfor St. Mary's.

– Jeg synes Østerrike var litt skummelt gode mot England. Det kommer til å bli tøft helt inn, sier Pellerud.

VANSKELIG: Even Pellerud tror det kan bli tøft å ta seg videre fra gruppespillet. Foto: Berit Roald

Norge-stjernen Caroline Graham Hansen herjet til tider med Nord-Irlands spillere. Hun tror ikke man skal tenke for mye på at England «kun» vant 1-0 over Østerrike.

– Det var kanskje litt åpningsnerver, men vi ser at om man kriger så kan man slå dem. England er et veldig godt fotballag, men jeg tenker at en del av feilene de gjør er åpningsnerver. Jeg tror vi møter et enda bedre England, sier Caroline Graham Hansen.

