Forsker på mygg. I år har han fått et problem

Myggforsker Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning jobber med et forskningsprosjekt om mygg for Artsdatabanken. I år har han derfor litt dårligere arbeidsforhold enn vanlig, forteller han til TV 2.

– Det er en dårlig myggsesong, og jeg snakker ut fra at jeg forsker på mygg. Og det betyr at jeg vil ha en bra myggsesong med mye mygg.

Det er først og fremst i Sør-Norge at mygghaterne kan juble.

KLEKKES: Dette bildet viser mygglarver før de har klekket. I år har forholdene satt en stopper for klekkingen mange steder. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

– På Østlandet har det å gjøre med at det har vært ganske tørt og lite snøsmelting, som igjen har gitt lite flom i elvene.

Tørt vær har nemlig spolert for myggen.

– Mange av de mest plagsomme myggene klekker når vårflommen kommer langs elvebreddene, og det at det har vært lite vårflom gjør at det blir lite av disse. Det pleier vanligvis å være toppen for disse nå.

– Hyttefolk kan glede seg

Også de som har hytte på fjellet i Sør-Norge kan ha merket en forskjell i år.

– På fjellet er det mange mygg som klekker i dammer som etterlates etter snøsmelting, og at det i år har vært lite snø på fjellet gir mindre mygg også der. Så mange hyttefolk kan nok glede seg over det.

I Nord-Norge meldes det derimot om et mer normalt myggår.

– Derfra hører jeg at det er bra med mygg, og det henger nok sammen med at det har vært mer nedbør og mer snøsmelting, kombinert med en varm vår.

Samtidig understreker myggforskeren at måleenheten for om det er myggår eller ikke i Norge, er menneskers minne.

– Det er ikke overvåkning av mygg i Norge, så man har ikke noen tall å lene seg på. Så det at vi sier om det er mye eller lite mygg er bare ut ifra det man husker fra år til år.

MINDRE PLAGSOMT: Mange steder i Sør-Norge opplever folk at det er mindre mygg enn vanlig i år. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Fortsatt mulig med myggtopp

Selv om mange nyter sene sommerkvelder uten å få haugevis av kløende myggstikk, er det fortsatt for tidlig å slippe jubelen løs for at vi slapp helt unna myggen i år.

– Flommyggen har egg som ligger klekkeklare langs elvebreddene, og blir det en regnværsflom senere på sommeren, så kan det fortsatt bli en myggtopp. Så det er fortsatt en mulighet, selv om den er ganske liten.

– Hvor mye regn er det som skal til?

– Da må det bli en liten flom i alle fall. Da bruker larvene cirka to-tre uker på å klekke til å bli voksen mygg, litt avhengig av temperaturen. Og så kommer myggtoppen.

Dahle forteller at de mest optimale forholdene for at det skal bli myggår er mye nedbør og deretter varme.

– Det må være mye nedbør i form av regn eller snøsmelting, slik at larvene får mange steder å være. Og så må det etterpå komme varme, slik at klekkingen går raskt. Da vil mange mygg klekkes på én gang, og man opplever at det blir en myggtopp.

Faktisk sier myggeksperten at dårlig myggår har mye å si for neste år også.

– Lite mygg i år gjør at det er færre mygg som klekkes neste år. Så sånn sett ligger det ikke an til rekordår neste år i Sør-Norge.

Utenlandske forskere til Norge

Dahle forteller at det er spesielt spennende å forske på mygg i Norge om dagen.

– Det er lite som er gjort de siste årene, og mye nytt å finne. Vi forventer å finne flere nye myggtyper.

I Norge er det per nå funnet 38 ulike arter av såkalte stikkmygg, altså blodsugende mygg. Noen av artene finnes kun nord i Europa.

– De finnes ikke lenger sør i Europa, og utenlandske myggforskere synes derfor Norge er et utmerket reisemål for å forske på mygg.

Mygg i Norge kan bringe med seg smittsomme sykdommer, men det er ifølge Dahle veldig sjelden.

– Det er lite å frykte med norske myggstikk. Og der er vi heldige, for du skal ikke langt sør i Europa for å finne land som har problemer med myggsykdommer. Men det har vi ikke her ennå.

– Kan vi få det?

– Det er mulig at det kommer i fremtiden, ja.