Flystreik førte til tidenes taxitur: Kjørte over 530 km

Etter at flyet ble kansellert som følge av streiken, tok et stort reisefølge en dyr beslutning.

Ordtaket «ens død er en annen manns brød» passer godt for taxiselskapet i Tromsø, som fikk tidenes oppdrag på grunn av flystreiken.

Etter at flyet fra Tromsø ble kansellert onsdag, bestemte et stort reisefølge seg for å ty til alternativ transport, noe som førte til langtur for fem av bilene til Tromsø Taxi.

– Vi fikk en henvendelse om å transportere en stor gruppe til Bodø. Våre ansatte kastet seg rundt for å finne biler som ville ha oppdraget, sier daglig leder i Tromsø Taxi, Steinar Nilsen til TV 2.

Turen til Bodø er nemlig en reise på over 530 kilometer.

Det var avisa Nordlys, som først omtalte saken.

STORT OPPDRAG: Daglig leder i Tromsø Taxi, Steinar Nilsen, sier de ofte får oppdrag med lengre turer. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

Tok nesten ni timer

Det tok ikke lang tid før det store reisefølget fikk napp.

– Guttene på jobb var ikke tunge å be og tok utfordringen på strak arm. De stilte med fem biler på flyplassen på kort tid og da var det bare å starte på langturen, sier Nilsen.

Totalt tok turen omtrent 8,5 timer pluss pauser, opplyser den daglige lederen.

– Det er krevende å kjøre en slik tur og man blir sliten av å sitte så lenge, men det er flinke folk - som ikke minst tar en slik utfordring - og gjør en fabelaktig innsats, sier Nilsen.

Kundene skal også ha vært strålende fornøyde med oppdraget og ga gode tilbakemeldinger til sjåførene.

En dyr affære

Den lange turen ble kjørt på vanlig takst, ifølge Nilsen, som ikke kan kommentere nøyaktig hvor mye sluttsummen endte på.

– Jeg har ikke de eksakte tallene, men det ble gjort en avtale på det. Det er klart at det er et betydelig beløp med en tur på over 500 kilometer.

Den nordnorske avisen har likevel laget et grovt regnestykke:

«Et raskt estimat på Tromsø Taxis dagtakster viser at prisen per bil ligger på cirka 14.355 kroner fra flyplassene i byene. Med det utgangspunktet kostet turen 71.775 kroner til sammen for fem biler, og det er uten å beregne pauser og bompenger», skriver Nordlys.

– De bommer nok ikke veldig og det er ikke langt unna sannheten, men vi kan ikke opplyse om detaljene eller hvem det var i reisefølget, sier Nilsen.

Bagasje på 20 sekunder

Det er ikke første gangen Tromsø Taxi har fått et slikt oppdrag.

– Det er noe vi gjør ofte og det blir flere og flere henvendelser. Noen ønsker å kjøre elbil på lengre turer fordi de har fokus på miljøet - og velger dette over fly, sier Nilsen.

Et grønt valg som gleder den daglige lederen.

Taxiselskapet har kommentert den kreative løsningen på sin egen Facebook-side, hvor de kommer med en morsom oppfordring til alle som vurderer en lignende tur.

– Vi føler med alle de som nå sitter flyfast på grunn av streiken. Heldigvis finnes det løsninger! I går kjørte vi taxikolonne med flypassasjerer fra Tromsø til Bodø med fem av våre drosjer, står det i innledningsvis i innlegget.

– «Flytiden» på ca. 9 timer er noe lang, men bagasjen får du på rundt 20 sekunder og ingen seterygger trengs å rettes opp underveis, skriver selskapet videre.