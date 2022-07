– Har vært tøffe måneder

14. mars 2021 skrek Maren Mjelde (32) av smerte da hun skadet seg alvorlig i Continental Cup-finalen mellom Chelsea og Bristol City. Mjelde røk leddbåndet i kneet og fikk kneskålen ut av ledd.

Først i mars i år var bergenseren tilbake for fullt på banen, og torsdag startet hun som kaptein for Norge mot Nord-Irland under Norges første EM-kamp i England.

– I dag (torsdag) er en stor dag fordi vi vinner en åpningskamp ganske komfortabelt. For meg selv så er jeg tilbake igjen. Jeg starter en kamp. Jeg har spilt EM igjen, så jeg er veldig fornøyd, sa en tydelig rørt kaptein etter 4-1 seieren.

Men veien tilbake har vært alt annet enn enkel for Chelsea-spilleren.

– Det har vært 15 ganske tøffe måneder. Det er ikke mange som har trodd på det, og jeg har ikke alltid trodd på det selv. Men, jeg har veldig mange fine folk rundt meg som har sagt at dette skal jeg klare. Så det er veldig godt å stå her.

Trodde karrieren var over

I november i fjor, et halvt år etter skrekkskaden, var hun tilbake igjen på banen. Men i desember sa det stopp. Mjelde måtte igjen på «rehab». Først mot Polen i april i år var hun tilbake på banen som landslagsspiller.

– Med det som skjedde i fjor, tror man jo at karrieren er over. Men det er den så absolutt ikke, den lever i beste velgående.

For Mjelde har deltakelse i årets europamesterskap vært målet siden hun ble satt på sidelinjen. Derfor er det ekstra sterkt å spille med flagget på brystet for 32-åringen.

FRA START: Maren Mjelde startet for Norge mot Nord-Irland. Norge vant sin første gruppespillkamp 4-1. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det har ikke vært 15 grusomme måneder, men det har vært mange harde måneder. Men alt har vært i troen på dette mesterskapet. Når noen har spurt meg hvorfor jeg gidder å stå opp tidlig og gå hjem sent på kvelden så er et på grunn av EM, sa kapteinen etter kampslutt.

Møter tøff motstand

– Jeg har ikke hatt et annet fokus, det er bare EM som har stått i hodet på meg. Derfor er det så fantastisk å stå her i dag, sa en rørt 32-åring.

Mjelde ser framover til å gi alt de neste kampene i gruppespillet. På mandag møter landslagskvinnene England klokka 21.

– Vi fikk sett en del av den (England-Østerrike) og det var som forventet. En åpningskamp på Old Trafford foran så mange folk. Østerrike er et bra lag de og jeg tenkte det kom til å bli jevnt, så absolutt. Så det er to gode motstandere vi har i gruppen.

Norge møter siste gruppemotstander Østerrike fredag 15. juli klokka 21. Oversikt over alle kampene i EM får du her.