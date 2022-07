Fotballryktene: – Ronaldo uteblir fra treningsleir

Ryktene svirrer fortsatt rundt Cristiano Ronaldo. Nå skriver Daily Mail at superstjernen ikke blir med på de første dagene av Manchester Uniteds tur til Australia og Thailand. 37-åringen skal ha fått utvidet ferie grunnet familiære årsaker.

Det er usikkert om Ronaldo kommer til å delta på den 16 dager lange turen i det hele tatt. Samtidig bedyrer klubben at veteranen ikke er til salgs.

Både Chelsea og Napoli er blant klubbene som er blitt koblet til Ronaldo, som skal ønske seg bort fra klubben han kom tilbake til i fjor. Angriperen ønsker å spille Champions League-fotball, og det får han ikke i United den kommende sesongen.

Chelsea har også kastet seg inn i kampen om Frenkie de Jong. Ifølge Sport skal London-klubben ha tilbudt Cesar Azpilicueta og Marcos Alonso pluss over 500 millioner kroner for å sikre seg nederlenderen.

De blå fra Vest-London skal også være nær ved å fullføre signeringen av Nathan Aké fra Manchester City. 27-åringen har tidligere spilt for Chelsea, men fikk aldri mye spilletid på Stamford Bridge.

Robert Lewandowskis fremtid er ikke avklart. Nå hevder Footmercato at PSG er ute etter den polske superspissen. Pariserne skal også være interesserte i Sassuolo-spissen Gianluca Scamacca.

Mye tyder på at Manchester United kommer til å fullføre signeringen av Christian Eriksen innen kort tid. Men Brentford-sjef Thomas Frank er klar på at hans klubb ikke har gitt opp håpet om å beholde den danske playmakeren.

Leeds slet i Premier League forrige sesong og er ute etter forsterkninger. Angriperen Charles de Ketelaere er blitt koblet til klubben en stund, og nå skriver Mirror at engelskmennene vil sette ny klubbrekord for å sikre seg den unge spissen fra Club Brugge. Prislappen skal ligge på omtrent 385 millioner kroner.

Anthony Gordon viste seg frem for Everton forrige sesong. Nå skriver Chronicle at nyrike Newcastle vil punge ut for unggutten. Samme klubb skal også ha kastet seg inn i kampen om Marco Asensio. Liverpool er også ute etter Real Madrid-spilleren.