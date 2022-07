Musks Twitter-oppkjøp kan gå i vasken

Twitter-aksjen falt sent torsdag kveld etter at Washington Post meldte at Elon Musks kjøp av selskapet kan komme til å falle igjennom.

Musk, verdens rikeste mann, har tidligere uttrykt misnøye med mengden falske spam-kontoer på plattformen og truet med å trekke seg helt fra oppkjøpet.

Avisa får opplyst av tre personer med kjennskapen til saken at Musk og hans folk har konkludert med at Twitters tall på falske kontoer ikke kan verifiseres, selv etter å ha fått tilgang til intern data.

Twitter mener at mindre enn 5 prosent av kontoene på plattformen er falske, mens Musk sier han mener antallet er langt høyere.

Drastiske grep

Musk deltar ifølge Washington Post for tiden ikke i samtaler om mulig finansiering av avtalen om å kjøpe plattformen for 44 milliarder dollar.

Tvilen rundt de falske kontoene kan føre til at Musk og hans medarbeidere tar «drastiske grep», ifølge en av avisas kilder, som ikke ville greie videre ut om hva det kan innebære.

Spam-kontoene er ikke den eneste grunnen til at Musk kan tenkes å ville trekke seg fra kjøpet. Aksjekursen har falt dramatisk siden budet om oppkjøp ble fremmet i april, og Musk har også stilt spørsmål ved selskapets gjeld.

Det kan imidlertid bli vanskelig å trekke seg. Musk har gått med på å gjennomføre kjøpet med mindre det skjer noe dramatisk med selskapet. Eksperter Washington Post har snakket med tviler på at spam-kontoene vil falle under en slik kategori.

Nyheten om at Musk sitt bud hadde blitt godkjent av Twitter, ble kjent i april.

– Fri tale er grunnfjellet for et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale bytorget der saker som er viktige for menneskehetens fremtid diskuteres, sa Musk i en pressemelding den gang.

– Enormt potensial

Musk la heller ikke skjul på at han hadde store planer for plattformen, og at han ville gjøre Twitter «bedre enn noen gang».

– Twitter har et enormt potensial – jeg ser frem til å samarbeide med selskapet og brukerfellesskapet for å åpne det opp.

Selskapet ble solgt for 54,20 dollar per aksje, slik Musk opprinnelig bød for selskapet. Dermed blir totalen på 44 milliarder dollar, altså 402 milliarder kroner.

– Når oppkjøpet er gjennomført, vil Twitter bli et helt privateid selskap, heter det i pressemeldingen.