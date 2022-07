Ikke fornøyd med dommervalg: – Jeg synes det er upassende

Landslagssjef til Nord-Irland var ikke fornøyd med at en dommer fra Finland hadde ansvaret for åpningskampen mot Norge.

Norge fikk akkurat den starten på EM de hadde ønsket seg, og knuste Nord-Irland i sin åpningskamp torsdag.

Men etter kampen var den nordirske landslagssjefen, Kenny Shiels, opptatt av noe helt annet.

TV 2 var til stede da Shiels kom inn i spillertunellen like etter kampslutt og snakket høylytt til en UEFA-delegat om at han mislikte at en nordisk dommer dømte et nordisk lag.

– Uefa (det europeiske fotballforbundet) er veldig presise når det kommer til hvilke farger vi har på drakter og hvordan vi skal kle oss. Og så oppnevner de en nordisk dommer til denne kampen, sier Shiels.

Han legger til:

– Det hadde ingenting å si for resultatet. De fortjente å slå oss. Men det får deg til å tenke.

Det var finske Lina Lehtovaara som var pipeblåser under oppgjøret. Fjerdedommer under kampen var svenske Tess Olofsson.

TJENA: Svensktalende Lina Lehtovaara fra Finland dømte kampen. Foto: BERNADETT SZABO

Snakket samme språk

På pressekonferansen etter kampen spurte TV 2 Norges landslagssjef Martin Sjögren om hva han synes.

– Hva skal jeg si om det? Jeg synes dommerne var gode. Vi pratet hverandres språk. Det er ikke dommerne som avgjør denne kampen, vil jeg påstå. Jeg tror du skal spørre Kenny i stedet, sier han til TV 2.

På svenskens oppfordring sendte TV 2 spørsmålet videre til den nordirske landslagssjefen.

– Jeg synes ikke det er passende. Jeg skylder ikke på henne for at vi tapte, men jeg bare si at jeg ikke synes vi skal snakke for mye om det. Det er en side ved det. Jeg snakker til dere som mennesker. Dere er mennesker med samme type følelser som vi alle er. Der er ikke en stor ting, det er bare en passerende kommentar. Ikke bry dere om det, var hans svar til TV 2.