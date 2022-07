Brøt ni år gammel forbannelse: – Frysninger

Forrige gang Norge scoret i et europamesterskap var Julie Blakstad kun elleve år gammel.

Da Marit Fiane Grødum scoret Norges forrige EM-mål i 2013, satt Julie Blakstad hjemme i Ottestad og drømte om å gjøre det samme.

– Det er klart at det er sånne drømmer man har når man er liten. Så blir man eldre og eldre, og ser at det er mulig å oppnå det. Når man står her i dag... Det gir litt frysninger. Det er helt utrolig, sier stortalentet til TV 2 etter kampen.

Blakstad har i det siste innehatt venstrebacken i det norske laget, men det var som venstreving hun blomstret i norsk fotball. Det tok ikke mer enn ti minutter før Ottestad-jenta fikk vist fram de offensive kvalitetene.

– Det var veldig deilig å bare se den gå inn, og få åpne ballet. Det var en veldig fin atmosfære og en utrolig stemning, så det var veldig godt.

Etter en bunnsolid første omgang, hvor Norge ledet 3-0, dabbet kampen mot Nord-Irland noe av etter pause.

Både Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Martin Sjögren var klare på at det var mye som måtte forbedres etter 4-1-seieren. Blakstad velger å se mer positivt på Norges prestasjon.

– Det var en veldig god start på EM. Man ser på jentene der ute at vi sprudler. Det er klart det blir litt tråere i andre omgang, men vi leverer en god første omgang. Nå handler det bare om å ta med seg de gode tingene inn mot England.

– Vi bygger videre på godfølelsen, og vi har en del bra spill i dag. Det syns jeg vi skal ta med oss videre. England er en motstander som er annerledes enn Nord-Irland, og noen nivå opp. Men samtidig tror jeg det er områder vi kan straffe dem på og. Nå handler det bare om å restituere og forberede seg inn mot det.