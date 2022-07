Lattermild etter frisparkfrekkis

Like før Guro Reiten limte frisparket i hjørnet forsøkte hun å gi en beskjed til lagvenninnene i muren. Der stod to som forsøkte å gi nøyaktig samme melding til Reiten.

Guro Reiten viste seg fra sin beste side da Norge enkelt slo Nord-Irland torsdag kveld.

Chelsea-stjernen ble kåret til banens beste av TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah og var involvert i nesten alt som skjedde offensivt.

Høydepunktet kom da hun vakkert plasserte et frispark i mål.

– Jeg er veldig fornøyd med det. Keeperen stilte seg rett bak muren, hun kan ikke ha sett noe. Hun gjorde det enkelt, sier Reiten til TV 2.

Men allerede før ballen gikk i mål utspilte det seg en scene mellom de norske spillerne.

Hegerberg: – Stort å representere landet i et mesterskap

Sendte beskjed til hverandre som ingen forstod, men begge utførte med perfeksjon

I muren stod Frida Maanum og Ingrid Syrstad Engen, man kunne se at duoen snakket sammen og forsøkte å få kontakt med Reiten.

– Jeg og Frida snakket om at vi skulle dukke i det hun skjøt. Jeg tror hun så en åpning der, sier Ingrid Syrstad Engen til TV 2.

På TV-bildene så det ut som om at trønderen ropte «skal du skyte»?

– Ja, jeg tror jeg spurte om det, slik at vi skulle være klar, sier Syrstad Engen og ler.

– Vi hadde vel planlagt å skjerme for keeperen. Vi dukker med veldig god timing der, sier en latterfylt Frida Maanum.

Etter kampen forklarer Reiten at hun selv forsøkte å gi nøyaktig den samme beskjeden til lagvenninnene i muren, men var usikker på om den kom fram.

– Jeg forsøkte å nikke til dem, slik at de skulle bøye seg ned når frisparket ble tatt. Jeg vet ikke om de fikk det med seg, men de falt nå ned da jeg skjøt, sier Reiten og ler.

JUBEL: Over 9.000 hadde møtt opp for å se Norge mot Nord-Irland. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Avviser at det var et innøvd trekk

Ingrid Syrstad Engen avviser at frisparktrekket var innøvd, men har ikke noe imot å kalle det for det.

– Vi kan kalle det innøvd, sier hun latterfylt.

Frisparket ble plassert fint i keeperhjørnet, mens keeper febrilsk forsøkte å nå ned til ballen.

– Det vanskelige for keeperen her er at hun vet at Guro Reiten har på repertoaret å skru ballen over muren.