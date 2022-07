Strandet på Svalbard: SAS foreslo buss eller tog hjem

Fredag ble de første strandede charterturistene hentet av tomme SAS-fly, men ikke alle får dra nytte av det nye unntaket SAS-pilotene har kommet med.

Venninnene Maren Lerang og Hanne Marit Berge reiste forrige fredag til Svalbard, og har vært strandet der siden tirsdag.

– Vi har vært på ferie og besøkt en venninne som jobber her. Vi planlagte en langhelg med utflukter, litt turer og hygge i Longyearbyen, sier Lerang til TV 2.

Det som skulle være en helgetur på fem dager på den arktiske øygruppen, blir nå trolig et 15 dager langt opphold på grunn av SAS-streiken.

KANSELLERINGER: Over 30.000 passasjerer blir daglig rammet av pilotstreiken i SAS. Foto: Martin Leigland / TV 2

Tok saken i egne hender

Etter planen skulle venninnene fly tilbake til fastlandet på tirsdag. Allerede mandag ettermiddag fikk de melding om at flyet var kansellert.

– Det var en ganske standard melding om at de skulle gjøre det de kunne for å ombooke oss. Vi fikk ganske raskt etterpå melding om at det ikke var noe de kunne gjøre, sier Lerang.

Venninnene valgte å ha litt is i magen på grunn av mange kansellerte flyvninger og mye som skjedde rundt SAS-streiken.

– Så gikk tiden. Flyet vårt skulle gått tirsdag, så vi tenkte det kanskje kom en åpning. Vi begynte å undersøke litt og vet det bare er Norwegian og SAS som flyr hit.

De fant ut at første tilgjengelige fly var 15. juli. Lerang og Berge tenkte da at situasjonen måtte ordne seg før den tid.

– Tiden gikk og vi hørte ingenting. Så vi måtte bare ta saken i egne hender og kontakte det nummeret som ble gitt, sier Lerang.

Foreslo buss eller tog

Venninnene forteller at de selv måtte søke opp telefonnummeret for folk som er strandet på grunn av streiken.

– Vi kom fort gjennom, så det var bra, men de hadde ikke peiling på hvor Svalbard er. De skjønner ikke at vi nesten er på Nordpolen. Så det er ikke bare å hoppe på et tog, buss eller leiebil, sier Lerang.

I andre enden av telefonene med SAS ble det foreslått at venninnene både kunne ta buss og tog for å komme seg hjem.

– Vi prøvde å si det ikke var mulig å komme seg hjem før om ti dager. De er ikke helt med og vet ikke hvor vi er strandet. I dag ringte vi for fjerde dag på rad, men de bare la på.

– Har ikke snøring

Etter at Lerang og Berge tok saken i egne hender har de nå fått en billett tilbake til fastlandet den 15. juli. Likevel er det ingen garanti fordi det også er med SAS, sier de.

Første tilgjengelige fly med Norwegian er den 25. juli.

– Vi sitter bare her og venter, og tørr ikke booke særlig med turer eller fotturer med overnatting. Man er avhengig av nettilgang og være tilgjengelig på mobilen, sier Berge, og fortsetter:

– Vi føler oss veldig låst her vi sitter, og kan ikke gjøre så mye. Det er veldig frustrerende egentlig.

Både Lerang og Berge forteller at de forstår SAS-pilotene mer og mer, om de blir de like dårlig behandlet som dem i denne situasjon.

– SAS har ikke snøring på hvor folk sitter strandet. De prioriterer charterturister i Middelhavet, som faktisk kan komme seg hjem på alternative måter.

– Vanskelig å svelge

Det er mye fokus på turister som ikke kommer seg på ferie, men venninnene mener det er verre å være strandet og ikke komme seg hjem.

– Vi synes SAS behandler sine trofaste kunder dårlig. Vi har i alle år valgt SAS som førstevalg hvis det har vært mulig. Vi tenker nå på om vi vil bruke dem igjen.

Venninnene understreker at de ikke synes at måten SAS håndterer saken er grei.

– De gjør unntak for de som er strandet, men ikke alle. Det er vanskelig å svelge, sier Berge.

FORSTÅELSE: Pressesjef Tonje Sund i SAS har forståelse for frustrasjonen til venninnene som er strandet på Svalbard. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Forstår frustrasjonen

Pressesjef Tonje Sund i SAS sier til TV 2 at unntakene for charterflyene starter fredag, og gis dag for dag.

– Charter-flights for helgen avventer godkjennelse fra fagforeningene, sier hun.

Hun sier det derfor er for tidlig å si om det vil gå fly fra Svalbard eller ikke.

– Jeg forstår godt frustrasjonen til de to venninnene og beklager virkelig overfor kundene som blir berørt.