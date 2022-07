Etterspurte «dødskontrakt» fra Senegal

Bayern München-klare Sadio Mané har åpnet opp om hva som fant sted før kvartfinalekampen mellom Senegal og Ekvatorial-Guinea i Afrikamesterskapet.

30-åringens vei til startoppstillingen var nemlig mye lengre enn vanlig.

I åttendelsfinalen smalt det mellom Mané og Kapp Verde-keeper Vozinha. Den daværende Liverpool-spillerne jaget en ball like utenfor boksen da keeperen kom rusende ut.



Hodene deres smalt sammen, og målvakten ble sendt i dusjen.

Mané ble værende på banen en liten stund, men det var lett å se at alt ikke var som det skulle. Senegals store stjerne klarte likevel å score kampens første mål før han til slutt måtte kaste inn håndkleet.

SMELL: Det så ikke bra ut da Mané kolliderte med Kapp Verde-keeper Vozinha. Foto: BackpagePix

Hjernerystelse

Vingen ble til slutt tatt til sykehuset, men ikke før ansiktet hans hadde begynt å hovne opp. Med besøk av en beklagende Kapp Verde-keeper fikk Mané nyheten om at han hadde pådratt seg hjernerystelse.

Kritikken haglet raskt mot Senegal og deres avgjørelse om å beholde superstjernen på banen. Faren for at Mané nå ville miste kvartfinalen vokste samtidig frem. Liverpool ville at den normale protokollen for hjernerystelser skulle følges. Det hadde satt Mané ut av spill i fem dager, og dermed kostet ham kvartfinalen.

Et intervju med Senegals nummer ti viser hva som skjedde i kulissene opp mot den «livsviktige» kampen, og hvilke grep han var villig til å ta å spille.

Ville signere «dødskontrakt»

Til Pro Soccer Direct France, via Goal, forteller Mané at han var desperat etter å spille mot Ekvatorial-Guinea.

– Jeg sa «jeg vet jeg ikke burde spille, men la oss ha en kontrakt som sier at det er mitt ansvar. Den signerer jeg. Dør jeg så må man si at det var mitt ansvar, og ingen sin skyld», sier Mané, før han fortsetter.

– De sa jeg ikke kunne spille, men det sa jeg at var uaktuelt. Klokka var ett eller to på natten, og alle hadde panikk. Til treneren sa jeg: «Jeg vet at du også er redd. Bare skriv et brev som sier at jeg spilte frivillig i tilfelle jeg dør eller noe sånt». Det var veldig intens.

Det ble ingen slik kontrakt på Mané, men kampen spilte han likevel. På grunn av hans klare krav om å spille hadde legen gått med på å ta en ny sjekk tidlig om morgenen på kampdag.

Der fant de angivelig ikke lengre tegn til problemer, og Mané spilte kvartfinalen. Senegal tok seg videre, og endte opp med å gå hele veien til topps i Afrikamesterskapet.