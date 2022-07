Boris Johnson oppfordres av partifeller til å finne en midlertidig statsminister

Flere konservative politikere mener det er uholdbart at Boris Johnson blir sittende som statsminister fram til partiet har utpekt en ny leder.

Johnson kunngjorde torsdag at han går av som partileder med umiddelbar virkning, men at han vil fortsette å lede Storbritannia inntil partiet har utnevnt en ny leder.

Dette får flere i Det konservative partiet til å reagere, ettersom det kan ta uker eller til og med måneder før en ny partileder er på plass og har dannet regjering.

Ifølge Financial Times planlegger partiet å velge en ny leder innen begynnelsen av september.

«Uklokt»

Tidligere statsminister John Major har kalt det «uklokt» å la Johnson fortsette i en så viktig maktposisjon over lengre tid, og næringsminister Kwasi Kwarteng har kalt situasjonen «deprimerende».

– Vi trenger en ny leder så snart som praktisk mulig, sier han.

I et regjeringsmøte etter at han hadde kunngjort sin avgang torsdag, forsøkte Johnson å forsikre om at han ikke vil prøve å innføre ny politikk mens partiet leter etter en ny leder, dersom han blir sittende som statsminister inntil da.

–Kast han ut i dag

Men George Freeman, en av de siste statsrådene som trakk seg fra Johnsons regjering, mener at det vil bli «kaos» dersom statsministeren får bli sittende til over sommeren.

– Dessverre er det vanskelig å se hvordan Boris Johnson, gitt den karakteren som han er, skal være i stand til å styre i tre måneder i stillhet og med særlig ydmykhet og anger, sier Freeman.

Også Johnsons tidligere sjefrådgiver Dominic Cummings mener Johnson må gå umiddelbart.

– Kast ham ut i dag, ellers vil han forårsake kaos. Raad burde være midlertidig statsminister innen kvelden, skrev Cummings på Twitter torsdag, med henvisning til visestatsminister Dominic Raab.