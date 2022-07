Ghislaine Maxwell anker dommen

Maxwell ble i fjor funnet skyldig i menneskehandel med jenter og unge kvinner som ble utsatt for seksuelle overgrep av den tidligere kjæresten hennes, milliardæren Jeffrey Epstein.

I forrige måned falt dommen som lød på 20 års fengsel og en bot på over 7,5 millioner kroner.

Dommen er nå anket, men grunnlaget for anken er ikke kjent. Maxwells forsvarere har tidligere anklaget jurymedlemmer for å være partiske og har også hevdet at noen av ofrene i saken var over minstealderen i delstater der de ble utsatt for overgrep.

Overgrepene som Maxwell er kjent skyldig i, skjedde mellom 1994 og 2004. Hun ble pågrepet sommeren 2020, noen måneder etter at Epstein tok sitt eget liv i fengselet.