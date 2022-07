Politiet mener å ha avdekket organisert hallikvirksomhet

Rundt 200 østeuropeiske kvinner skal ha blitt fraktet til Norge. Over 100 av dem skal ha bodd i en bygård i Oslo hvor de har solgt sex til norske menn, opplyser politiet til NRK.

Kvinnene skal ha blitt brakt over grensen fra Sverige, noen til fots for å unngå å bli fanget opp av kameraer. Våren 2021 begynte Kripos å overvåke virksomheten.

Etterforskningen ledet politiet til det de mener er et organisert nettverk. En ukrainsk kvinne i 50-årene og hennes norske ektemann i 30-årene er ifølge politiet hovedpersonene.

De skal ha driftet bordellet, drevet annonsering, kundekontakt, samt transport. Kvinnen og mannen nekter straffskyld for menneskehandel, men erkjenner hallikvirksomhet.

Saken omfatter også flere medhjelpere: En person som fungerte som en slags vaktmester i bygården, to personer som sto for transport av kvinnene, to personer som har drevet utleie og en kvinne som etterforskes for å ha bistått med hallikvirksomhet i Moldova.

Alle nekter straffskyld.